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تنظيم ندوة بعنوان "حلقة وصل...تقييم تجربة المسرح الجزائري" بالمسرح الوطني الجزائري

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 08:28     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
تنظيم ندوة بعنوان &quot;حلقة وصل...تقييم تجربة المسرح الجزائري&quot; بالمسرح الوطني الجزائري

الجزائر - ينظم المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطرزي من 12 إلى 14 ديسمبر بالجزائر العاصمة ندوة حول تقييم تجربة المسرح الجزائري تحت عنوان "حلقة وصل... تقييم تجربة المسرح الجزائري"، حسبما أعلنه المنظمون.

وستنظم هذه الندوة المرتقبة في قاعة مصطفى كاتب بالمسرح الوطني الجزائري مع مشاركة جامعيين وباحثين وممارسي المسرح، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح.

وأعلن المنظمون عن سلسلة من العروض حول "تاريخ المسرح الجزائري" والكتابة الدرامية في الجزائر وتوجهات الإخراج والبناء المشهدي وكذا تقاليد لعب الممثلين في تاريخ المسرح الجزائري.

ويتعلق الأمر أيضا بجوانب أخرى على غرار مسرح الطفل والتكوين في مجال المسرح والنقد المسرحي.

واقترح المسرح الوطني الجزائري للجمهور برنامجا ثريا من المسرحيات الجزائرية والبريطانية وعروض للأطفال وورشات تكوين ولقاءات حول النصوص الدرامية التي ستبث في قناة يوتوب الخاصة بالمسرح الوطني الجزائري.

وسيبث المسرح الوطني الجزائري من 8 إلى 29 ديسمبر عروضا حديثة على غرار "جي.بي.أس" و "طرشاقة" و "الزاوش" و "راجين راجين" و "بهيجة"، إلى جانب عروض للأطفال ومجموعة من المسرحيات البريطانية.

كما سينظم المسرح الوطني الجزائري سلسلة من لقاءات افتراضية أسبوعية من شأنها إبراز النص الدرامي من خلال قراءات وعروض نقدية متخصصة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم ندوة بعنوان "حلقة وصل...تقييم تجربة المسرح الجزائري" بالمسرح الوطني الجزائري
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 08:28     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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