تسليم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"

الجزائر - استلم الفائزون ال24 بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"، يوم الثلاثاء، جوائزهم و هذا خلال حفل نظم من طرف وزارة الثقافة و الفنون بالمسرح الوطني الجزائري "محي الدين بشطارزي".

و في طبعتها لهذه السنة، تمنح هذه الجائزة لأحسن الاعمال في مجالات الادب (الرواية و الشعر) و المسرح و الموسيقى و الرقص و الفنون التشكيلية و كذا السينما.

و في مجال الادب، منحت لجنة التحكيم، التي يترأسها عبد الحليم بوشراكي، الجائزة الاولى للرواية للكاتبة صباح مدرق نارو عن روايتها "وطن مع وقف التنفيذ"، فيما تحصلت الكاتبتان حميدة شنوفي (النهاية) و بشرى اسيا زبدة (الصبار لا يحضن احد) على المرتبة الثانية و الثالثة على التوالي.

و فيما يخص الشعر، تحصل الشاعر رابح فلاح على الجائزة الاولى، فيما انتزع الشاعر عاشور بوضياف المرتبة الثانية و فارس بيرة المرتبة الثالثة.

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أما لجنة الفن الرابع، فقد منحت الجائزة الاولى للفنانة ثيزيري بن يوسف عن مسرحيتها "موندرام العازفة". أما الجائزة الثانية و الثالثة فكانت من نصيب الفنان فيصل بوناصر (تذكرة الى قرطبة) و سمية بوناب (تامنفلة) على التوالي.

و في مجال الموسيقى، منحت اللجنة الجائزة الاولى للفنان و المؤلف زهير مزاري عن عمله "ايفازيون موزيكال +Evasion musicale+"، فيما كانت الجائزة الثانية و الثالثة من نصيب الفنانين بلقاسم الطيب بن تومي و احمد بوشيخي على التوالي.

أما في مجال الرقص، فقد منحت اللجنة، الجائزة الاولى للراقص نصرالله ايوب بلمهل عن عرضه "كاتارسيس"، فيما كانت الجائزة الثانية و الثالثة من نصيب عبدالصمد صدوقي (عرض حياتنا) و يحيى زكريا (عرض ماذا لو) على التوالي.

و في مجال الفنون التشكيلية، تحصلت الفنانة نور الهدى شوتلة على الجائزة الاولى عن عملها "المرأة في افريقيا"، فيما حلت في المرتبة الثانية و الثالثة تواليا الفنانتان شادية دربال (كوابيس الحرب) و عبلة بن شايبة (ماسح الاحذية).

و فيما يخص السينما و السمعي البصري، منحت الجائزة الاولى لبشير مسعودي عن عمله "رحيم"، أما الجائزة الثانية و الثالثة فكانت من نصيب عبدالرحمان حراث (جميلة في زمن الحراك) و عبدالله قادة (كاين ولا ماكاش).

و من جهة اخرى، منحت اللجنة اشادة خاصة لبلال مزاري و تقي الدين بن عمار و يوسف جواني و محمد الطاهر بوكاف.

و قامت وزيرة الثقافة و الفنون، مليكة بن دودة بتسليم الجوائز للفائزين، حيث أكدت على ان هذه الجائزة سمحت ببروز مواهب جزائرية شابة لمع بريقها على الساحة الدولية.

للتذكير، استحدثت جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي" سنة 2008 حيث تخصص لمكافأة كل ابداع في مجالات الادب (رواية، شعر، نصوص مسرحية) و الموسيقى و السينما و السمعي البصري و الرقص و كذا الفنون التشكيلية.