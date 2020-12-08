سحب ملف إدراج موسيقى الراي في التراث العالمي من دورة 2020

الجزائر - اشارت وزارة الثقافة والفنون امس الاثنين في بيان لها انه تم سحب ملف تصنيف موسيقى الراي الذي اقترح على لجنة تنظيم الدورة ال15 للجنة الحكومية المشتركة لحماية التراث الثقافي اللامادي و المرتقب تنظيمها افتراضيا ما بين 14 و 19 ديسمبر الجاري بطلب من الوزارة الوصية حتى يتسنى لها تدعيم الملف بعناصر جديدة تتماشى والإجراءات التقنيّة التي تشترطها الهيئات الاستشاريّة للمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" تمهيدا لعرضه في الدورة القادمة.

وكانت الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب قد قدمت ملفات لتصنيف "علوم وتقنيات عملية مرتبطة بانتاج الكسكس" من بين 40 ملف ترشح عرض على اللجنة المختصة والتي ستفصل في تسجيلهم في القائمة التمثيليّة للتراث الثقافي العالمي سنة 2020.

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وتحصي الجزائر 6 عناصر مدرجة في القائمة التمثيلية لليونيسكو وهي اهليل قورارة ولباس العرس التلمساني والاحتفال بالمولد النبوي في تيميمون وامزاد وركب اولاد سيدي الشيخ واحتفال السبيبة والسبوع.

يذكر أنه سبق لليونيسكو سنة 2018 ادراج نظام كيالي الماء "الفوقارة" كتراث لا مادي يستدعي الحماية.

وعلى مدى ستة أيام، ستدرس الدورة ال15 للجنة الحكومية المشتركة لحماية التراث الثقافي غير المادي، التي ستنعقد افتراضيا بسبب جائحة كورونا، 42 ملفا مرشحا ليدرج على القائمة التمثيلية، علاوة على أربعة ملفات أخرى تتعلق بالتراث غير المادي الذي يتطلب حماية عاجلة.

وستبث النقاشات عبر الإنترنت بلغتها الأصلية، إضافة إلى الترجمة الفورية باللغتين الإنجليزية والفرنسية على موقعاليونسكو.