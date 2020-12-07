الفنان بوجمعة جيلالي يتوج في مهرجان القدس

و تقاسم بوجمعة جيلالي هذه الجائزة مع الممثل السوري أيمن زيدان عن دوره في فيلم "الرحلة غير المكتملة " للمخرج السوري جود سعيد.
و قد نال فيلم "الى آخر الزمان" الذي اخرج نهاية سنة 2017 و هو أول فيلم مطول لياسمين شويخ، العديد من الجوائز الدولية في مهرجان البحر الأبيض المتوسط السينمائي في عنابة و في مهرجان مسقط السينمائي الدولي (سلطنة عمان) ، و في مهرجان أفريقيا للسينما والتلفزيون في واغادوغو (Fespaco).
و كان الممثل بوجمعة جيلالي قد نال جائزة عن دوره في هذا الفيلم في المهرجان الدولي ال12 لسينما المرأة في سلا (شمال المغرب).
و أقيم مهرجان القدس السينمائي الدولي الذي أسسته وزارة الثقافة الفلسطينية بالشراكة مع جمعيات ثقافية فلسطينية ومن دول عربية ، هذا العام في نسخة افتراضية بسبب جائحة فيروس كورونا.
في سنة 2019 ، أقيم هذا المهرجان في ان واحد في 12 دولة عربية بما في ذلك الجزائر ولبنان وليبيا والسودان وتونس ومصر.