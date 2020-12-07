الفنان بوجمعة جيلالي يتوج في مهرجان القدس

الجزائر- توج الممثل الجزائري بوجمعة جيلالي الأحد بجائزة الزيتونة الذهبية لأحسن أداء رجالي في مهرجان القدس السينمائي الدولي الخامس (فلسطين) عن دوره في فيلم "الى آخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ حسبما اعلن المنظمون.

و تقاسم بوجمعة جيلالي هذه الجائزة مع الممثل السوري أيمن زيدان عن دوره في فيلم "الرحلة غير المكتملة " للمخرج السوري جود سعيد.

و قد نال فيلم "الى آخر الزمان" الذي اخرج نهاية سنة 2017 و هو أول فيلم مطول لياسمين شويخ، العديد من الجوائز الدولية في مهرجان البحر الأبيض المتوسط السينمائي في عنابة و في مهرجان مسقط السينمائي الدولي (سلطنة عمان) ، و في مهرجان أفريقيا للسينما والتلفزيون في واغادوغو (Fespaco).

و كان الممثل بوجمعة جيلالي قد نال جائزة عن دوره في هذا الفيلم في المهرجان الدولي ال12 لسينما المرأة في سلا (شمال المغرب).

و أقيم مهرجان القدس السينمائي الدولي الذي أسسته وزارة الثقافة الفلسطينية بالشراكة مع جمعيات ثقافية فلسطينية ومن دول عربية ، هذا العام في نسخة افتراضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

في سنة 2019 ، أقيم هذا المهرجان في ان واحد في 12 دولة عربية بما في ذلك الجزائر ولبنان وليبيا والسودان وتونس ومصر.