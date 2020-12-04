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سي الهاشمي عصاد يشارك في اجتماع لتحديد محتوى وآجال إطلاق المنصة الرقمية للغات الأفريقية

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 17:13     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
سي الهاشمي عصاد يشارك في اجتماع لتحديد محتوى وآجال إطلاق المنصة الرقمية للغات الأفريقية

باتنة - شارك الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية وعضو لجنة اللغات العابرة للحدود لدى الأكاديمية الأفريقية للغات، سي الهاشمي عصاد، أمس الخميس، في اجتماع لتحديد محتوى وآجال إطلاق المنصة الرقمية للغات الإفريقية، حسب ما أورده يوم الجمعة بيان للمحافظة.

وأوضح ذات المصدر أنه تم التطرق، خلال هذا الاجتماع الذي نظم عبر تقنية التحاضر عبر الإنترنت، تحت إشراف الأكاديمية الأفريقية للغات، إلى "المنهجية والمقاربات ذات الصلة بالمحتويات الرقمية الخاصة باللغات"، كما تم "تحديد العديد من المعايير لاختيار أعضاء الفريق المشرف على هذا المشروع".

وشارك في هذا الاجتماع --يضيف البيان-- أعضاء من الأكاديمية الأفريقية للغات وخبراء من مختلف الدول الافريقية.

جدير بالذكر أن الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية كان قد أعلن، خلال الاسبوع الجاري من ولاية باتنة، أن الانطلاق الرسمي للاحتفالات الوطنية بعيد رأس السنة الأمازيغية (12 يناير) سيكون يوم 9 يناير المقبل من مدينة منعة بباتنة.

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سي الهاشمي عصاد يشارك في اجتماع لتحديد محتوى وآجال إطلاق المنصة الرقمية للغات الأفريقية
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 17:13     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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