البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة: تتويج فيلم " شحن " من لبنان بذهبية الطبعة الثامنة

عنابة - توج الفيلم القصير "شحن" للمخرج اللبناني كريم رحباني بجائزة البوابة الذهبية لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة في طبعته الثامنة حسب ما علم يوم الأربعاء من المكلف بالاتصال بذات المهرجان سليمان فارس .

وعادت جائزة البوابة الفضية لهذه الطبعة من المهرجان الافتراضي لفيلم "صخرة ضد الشرطة " للمخرج نبيل جدواني من الجزائر فيما نال جائزة البوابة البرونزية فيلم " صوف اسم " للمخرج التونسي يونس بن حجيرة.

وخصت لجنة التحكيم لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير التي يترأسها السينمائي أبو شعيب المسعودي من المغرب فيلم " الغرفة" للمخرجة لطيفة سعيد من البرتغال بجائزة لجنة التحكيم .

إقرأ أيضا: مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة : تتويج الفيلم التركي "دارك"

كما حظي فيلما "قتلتم براءتى" للمخرجة لويزة قادري من الجزائر و "الخط الأحمر " للمخرج قاسم غمكين من العراق بتنويهات الطبعة الثامنة من مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة.

من جهته فاز الفيلم القصير "معركة ضد المستحيل" للمخرج الجزائري حاتم يوغرطة بجائزة الجمهور الكبرى وذلك عقب الحصول على أكبر عدد من الإعجابات على صفحة اليوتيوب الخاصة بالمهرجان ، كما أوضحه السيد فارس .

وشهدت الطبعة الثامنة لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير مشاركة 16 فيلما يمثلون 11 دولة فيما قارب عدد متصفحي موقع المهرجان على اليوتيوب لهذه الطبعة النصف مليون، مثلما تمت الإشارة إليه .