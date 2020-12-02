Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة: تتويج فيلم " شحن " من لبنان بذهبية الطبعة الثامنة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 15:49     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرات
البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة: تتويج فيلم &quot; شحن &quot; من لبنان بذهبية الطبعة الثامنة

عنابة - توج الفيلم القصير "شحن" للمخرج اللبناني كريم رحباني بجائزة البوابة الذهبية لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة في طبعته الثامنة حسب ما علم يوم الأربعاء من المكلف بالاتصال بذات المهرجان سليمان فارس .

وعادت جائزة البوابة الفضية لهذه الطبعة من المهرجان الافتراضي لفيلم "صخرة ضد الشرطة " للمخرج نبيل جدواني من الجزائر فيما نال جائزة البوابة البرونزية فيلم " صوف اسم " للمخرج التونسي يونس بن حجيرة.

وخصت لجنة التحكيم لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير التي يترأسها السينمائي أبو شعيب المسعودي من المغرب فيلم " الغرفة" للمخرجة لطيفة سعيد من البرتغال بجائزة لجنة التحكيم .

إقرأ أيضا:     مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة : تتويج الفيلم التركي "دارك" 

كما حظي فيلما "قتلتم براءتى" للمخرجة لويزة قادري من الجزائر و "الخط الأحمر " للمخرج قاسم غمكين من العراق بتنويهات الطبعة الثامنة من مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة.

من جهته فاز الفيلم القصير "معركة ضد المستحيل" للمخرج الجزائري حاتم يوغرطة بجائزة الجمهور الكبرى وذلك عقب الحصول على أكبر عدد من الإعجابات على صفحة اليوتيوب  الخاصة بالمهرجان ، كما أوضحه السيد فارس .

وشهدت الطبعة الثامنة لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير مشاركة 16 فيلما يمثلون 11 دولة فيما قارب عدد متصفحي موقع المهرجان على اليوتيوب لهذه الطبعة النصف مليون، مثلما تمت الإشارة إليه .

كلـمات مفتـاحيــة :
البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة: تتويج فيلم " شحن " من لبنان بذهبية الطبعة الثامنة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 15:49     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.02

اليوم العالمي للمعاقين: سنة صعبة للغاية بالنسبة لرياضيي ذوي الاحتياجات الخاصة الجزائريين

20.12.02

الجزائر/إيطاليا: بحث فرص تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

20.12.02

الاتحاد البرلماني العربي: لائحة البرلمان الاوروبي "لا تعكس الواقع الذي تعرفه الجزائر"

20.12.02

مجلس الأمة يشارك غدا الخميس في منتدى برلماني في إطار الحوارات المتوسطية

20.12.02

المنتخب الجزائري لألعاب القوى: "كل الظروف مهيأة لإنجاح تربص تلمسان"

20.12.02

البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة: تتويج فيلم " شحن " من لبنان بذهبية الطبعة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.01

القضاء على إرهابي ثالث بولاية جيجل

20.12.01

المسيلة : وفاة عامل بعد وقوعه في خلاط للمواد الأولية بمصنع ببلدية المطارفة

20.12.01

تيزي وزو: عمال مؤسسة "أنيام" يرفضون قرار التوقف التقني عن النشاط

20.12.01

تيزي وزو: توقف تقني عن النشاط بالمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية