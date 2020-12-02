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معرض افتراضي للخط العربي والزخرفة الإسلامية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 11:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات

النعامة ـ أطلقت دار الثقافة "أحمد شامي" للنعامة يوم الأربعاء الطبعة الأولى لمعرض افتراضي حول فن الخط العربي و الزخرفة الإسلامية.

وأوضح مدير ذات المؤسسة الثقافية، كريم يوسف أن هذه التظاهرة المنظمة على مدار أسبوع تتضمن عرض زهاء 40 تصميما للوحات فنية لكتابات بالخط العربي وفن الزخرفة الإسلامية من إنجاز خطاطين وفنانين ورسامين من 12 ولاية حيث يتم تقديم أعمالهم عبر الصفحة الرسمية على شبكة الأنترنيت لدار الثقافة للنعامة .

وبرمج بالمناسبة أيضا تنشيط مجموعة من المداخلات في شكل مقاطع فيديو من طرف مختصين متحصلين على إجازات في الخط العربي و فنانين تشكيليين  للتعريف بمختلف أنواع فن وكتابة الخط العربي وعلاقته الجمالية بالزخرفة الإسلامية، يضيف ذات المسؤول.

وتهدف هذه التظاهرة التي تنظم افتراضيا في إطار التدابير الوقائية من جائحة فيروس كورونا الى تبادل التجارب و تقنيات كتابة الخط العربي بين المشاركين وإعطاء الفرصة للخطاطين الشباب لعرض أعمالهم والتعريف بالأعمال الجديدة في هذا المجال، وفق نفس المصدر.

وستختتم هذه الطبعة بتكريم الفنانين المشاركين الذين ستمنح لهم شهادات شرفية مثلما أشير إليه.

آخر تعديل على الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 12:44
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معرض افتراضي للخط العربي والزخرفة الإسلامية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 11:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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