معرض افتراضي للخط العربي والزخرفة الإسلامية

وأوضح مدير ذات المؤسسة الثقافية، كريم يوسف أن هذه التظاهرة المنظمة على مدار أسبوع تتضمن عرض زهاء 40 تصميما للوحات فنية لكتابات بالخط العربي وفن الزخرفة الإسلامية من إنجاز خطاطين وفنانين ورسامين من 12 ولاية حيث يتم تقديم أعمالهم عبر الصفحة الرسمية على شبكة الأنترنيت لدار الثقافة للنعامة .
وبرمج بالمناسبة أيضا تنشيط مجموعة من المداخلات في شكل مقاطع فيديو من طرف مختصين متحصلين على إجازات في الخط العربي و فنانين تشكيليين للتعريف بمختلف أنواع فن وكتابة الخط العربي وعلاقته الجمالية بالزخرفة الإسلامية، يضيف ذات المسؤول.
وتهدف هذه التظاهرة التي تنظم افتراضيا في إطار التدابير الوقائية من جائحة فيروس كورونا الى تبادل التجارب و تقنيات كتابة الخط العربي بين المشاركين وإعطاء الفرصة للخطاطين الشباب لعرض أعمالهم والتعريف بالأعمال الجديدة في هذا المجال، وفق نفس المصدر.
وستختتم هذه الطبعة بتكريم الفنانين المشاركين الذين ستمنح لهم شهادات شرفية مثلما أشير إليه.