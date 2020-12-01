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إبرام عقود النجاعة مع مديري المسرح الوطني الجزائري و ثمانية مسارح جهوية 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 19:21     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات
إبرام عقود النجاعة مع مديري المسرح الوطني الجزائري و ثمانية مسارح جهوية 

الجزائر - تم اليوم الثلاثاء إبرام عقود النجاعة مع مديري ثمانية مسارح جهوية بالإضافة إلى مدير المسرح الوطني الجزائري، بقصر الثّقافة "مفدي زكرياء" بالعاصمة، بحضور وزيرة الثّقافة والفنون، مليكة بن دودة، في إطار ضمان السير الحسن للمسارح، حسب بيان للوزارة.

ويدخل عقد النّجاعة في إطار ضمان السير الحسن للمسارح الجهوية وإضفاء شفافية ونجاعة أكبر على التسيير الإداري والفني، حيث يُحدّد الأهداف التي يلتزم بها مديرو المؤسسات المعنيّة بتحقيقها وفق آجال معيّنة، كما يتضمّن سلّم تقييم لأدائهم، حسب ذات البيان.

مدة عقد النّجاعة، الذي يهدف الى "إرساء حوكمة جديدة للمؤسسات المسرحيّة بما يحقق الفعاليّة المرجوة"، عامين قابلين للتّجديد أو الفسخ من خلال التقييم المستمر، تم فيه مراعاة ميزانية وموقع وأقدمية المؤسسة وعدد عمالها، وكذا ميزة المنطقة وأهم المبادرات والرهانات التي يجب رفعها.      

و قد تم إبرام العقود مع مدير المسرح الوطني الجزائري بالإضافة الى مديري المسارح الجهوية لوهران، مستغانم، بسكرة، تيزي وزو، العلمة، سيدي بلعباس، سعيدة و أم البواقي.

كلـمات مفتـاحيــة :
إبرام عقود النجاعة مع مديري المسرح الوطني الجزائري و ثمانية مسارح جهوية 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 19:21     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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