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المسرح الوطني محي الدين بشطارزي: تقديم عروض افتراضية للمسرح البريطاني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 19:02     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 14 مرات
المسرح الوطني محي الدين بشطارزي: تقديم عروض افتراضية للمسرح البريطاني

الجزائر - يخصص المسرح الوطني الجزائري، محي الدين بشطارزي والى غاية 17 ديسمبر عروضا للمسرح البريطاني من خلال برمجة افتراضية لسلسلة جديدة من المسرحيات المرجعية، حسبما علم لدى مديرية المسرح الوطني الجزائري.

وبهذا ستشهد قناة المسرح الوطني على اليوتوب عرض طيلة 15 يوما ما لا يقل عن ثماني مسرحيات مشهورة، حيث تمت هذه البرمجة بسبب جائحة كوفيد-19 التي شلت جميع النشاطات الفنية وأجبرت مختلف الهيئات الثقافية على نقل تظاهراتها على شبكة الانترنت.  

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في هذا الصدد، سيتمكن الجمهور عبر قناة يوتوب من مشاهدة و التمتع لاسيما بمسرحيات بيكات باي برووك (Beckett by Brook)، وأنطوني وكليوبترا (Antony and Cleopatra)، و شيكسبير هنري  (Shakespeare's Henry V).

و سيكون كل عرض متوفرا على مدار يومين من الساعة ال18 الى ال20 .

و يضاف بث هذه المسرحيات الذي تمت برمجته في اطار التبادلات الثقافية بين الجزائر و المملكة المتحدة الى برنامج افتراضي أعده المسرح الوطني الجزائري بهدف المحافظة على النشاط الثقافي في فترة الحجر الصحي الذي فرضه وباء كورونا و الذي يضم اضافة الى المسرح كل من اللقاءات الأدبية و تنشيط ندوات.

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المسرح الوطني محي الدين بشطارزي: تقديم عروض افتراضية للمسرح البريطاني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 19:02     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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