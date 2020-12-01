المسرح الوطني محي الدين بشطارزي: تقديم عروض افتراضية للمسرح البريطاني

وبهذا ستشهد قناة المسرح الوطني على اليوتوب عرض طيلة 15 يوما ما لا يقل عن ثماني مسرحيات مشهورة، حيث تمت هذه البرمجة بسبب جائحة كوفيد-19 التي شلت جميع النشاطات الفنية وأجبرت مختلف الهيئات الثقافية على نقل تظاهراتها على شبكة الانترنت.
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في هذا الصدد، سيتمكن الجمهور عبر قناة يوتوب من مشاهدة و التمتع لاسيما بمسرحيات بيكات باي برووك (Beckett by Brook)، وأنطوني وكليوبترا (Antony and Cleopatra)، و شيكسبير هنري (Shakespeare's Henry V).
و سيكون كل عرض متوفرا على مدار يومين من الساعة ال18 الى ال20 .
و يضاف بث هذه المسرحيات الذي تمت برمجته في اطار التبادلات الثقافية بين الجزائر و المملكة المتحدة الى برنامج افتراضي أعده المسرح الوطني الجزائري بهدف المحافظة على النشاط الثقافي في فترة الحجر الصحي الذي فرضه وباء كورونا و الذي يضم اضافة الى المسرح كل من اللقاءات الأدبية و تنشيط ندوات.