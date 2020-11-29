مشاريع المسرحيات مرشحة للعرض على الإنترنت

الجزائر - أكدت وزارة الثقافة والفنون في بيان لها أنه يتعين عرض مشاريع المسرحيات التي انتقاها صندوق الإبداع الفني والأدبي عبر المنصات الرقمية للمؤسسات الثقافية المختلفة.

و أوضح البيان إن الجمعيات والتعاونيات التي تلقت الدفعة الأولى من مساعدات صندوق الإبداع الفني والأدبي مطالبين بالتقرب من المسرح الوطني الجزائري أو المسارح الجهوية من أجل استئناف العمل وعرض اعمالها على المنصات الرقمية لهذه المؤسسات.

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كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار جاء عقب اجتماع بين وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة ومدراء المؤسسات الثقافية حول وضعية المسارح والنشاط المسرحي خلال وباء فيروس كورونا.

وتابع ذات البيان انه على اثر هذا الاجتماع، أصبحت المسارح مدعوة أيضًا إلى تفعيل النشاط الثقافي والفني مع الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية ضد انتشار وباء فيروس كورونا من خلال "عرض مسرحيات على الإنترنت ودفع الحقوق المرتبطة بهذه الانتاجات للفنانين".

للتذكير أن نشاطات المسارح ودور السينما وصالات العرض قد توقفت منذ شهر مارس الماضي في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا.