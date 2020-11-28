الفيلم الوثائقي "هدف الحراك" يفوز بجائزة في الهند

الجزائر- تحصل الفيلم الوثائقي القصير "أوبجكتيف حراك" (هدف الحراك) للمخرج الصحفي رضا مناصل ، يوم السبت ، على جائزة أفضل تركيب (مونتاج) في "مهرجان بوذا السينمائي الدولي" الذي أقيم في مدينة بيون الهندية ، حسبما علم لدى طاقم الفيلم.

ويعيدُنا هذا الفيلم الوثائقي الذي اخرج سنة 2019، إلى ما يقرب عام من المظاهرات من خلال أعين خمسة مصورين جزائريين.

ويتناول الفيلم الوثائقي أبرز الصور وانطباعات المصورين ديهية قاسي وسفيان بكوري وأحمد آيت إسعد ومحمد بوزيدي وميدو بابا علي.

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و شارك هذا الفيلم الوثائقي في العديد من المهرجانات الدولية مثل مهرجان لوميير دي أفريك (أضواء افريقيا), (فرنسا) و بانوراما دولية للفيلم القصير (تونس) ، المهرجان الدولي للسينما الرقمية (البنين) ، أو الأسبوع الدولي للفيلم الأول (الكاميرون).

و يهدف مهرجان بوذا السينمائي الدولي إلى ترقية السينما من جميع أنحاء العالم لتشجيع الحوار بين الثقافات والتبادلات بين محترفي الفن السابع.