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ألعاب البحر المتوسط بوهران: إنجاز خمس جداريات فنية

  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 11:59     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرات

وهران - تعمل الجمعية الثقافية للفنون العصرية لوهران على وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز خمس جداريات فنية لرياضيين ومعالم أثرية من عاصمة غرب البلاد وذلك تحضيرا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها المدينة في 2022 حسبما استفيد يوم السبت لدى رئيس ذات الجمعية.

وينتظر أن تكون هذه المجسمات الفنية جاهزة خلال شهر، حسبما أبرزه لوأج مختار سواق، لافتا أن هذه الأعمال ستركب بجوار الملعب الأولمبي الجديد ببلقايد (شرق وهران) الذي سيحتضن منافسات هذا الحدث الرياضي المتوسطي.

وتحمل الجداريات المصنوعة من مادة الحديد المسطح ومزينة بألوان وأضواء صور لرياضيين من مدينة وهران حققوا نجاحات بارزة على المستويين الوطني والدولي في كرة القدم و السباحة و الجيدو، يضيف نفس المصدر.

كما تبرز هذه المجسمات التي يبلغ طولها 3 أمتار المعالم الأثرية التي تزخر بها وهران على غرار حصن "سونتا كروز بجبل " مرجاجو" مع العلم أن الولاية هي التي كلفت الجمعية الثقافية للفنون العصرية بانجاز هذه الجداريات وذلك تحضيرا لألعاب البحر المتوسط، وفق ذات المصدر.

آخر تعديل على السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 13:33
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ألعاب البحر المتوسط بوهران: إنجاز خمس جداريات فنية
  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 11:59     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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