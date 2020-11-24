"أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم" في نسخة افتراضية

و تتضمن هذه الطبعة الخامسة من الحدث ، الذي سيستمر الى غاية 29 نوفمبر، ندوة عبر الإنترنت حول "التحدي المتمثل في تناول الطعام الصحي أثناء جائحة كوفيد-19 في حالة اللاجئين" مع التركيز بشكل خاص على خطر سوء التغذية أثناء الجائحة في مخيمات اللاجئين و هذا بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي.
و ستُنظم ندوة ثانية عبر الإنترنت بالتعاون مع المدرسة الدولية للمطبخ الإيطالي والمدرسة العليا للفندقة و الاطعام للجزائر العاصمة، تخصص للنظام الغذائي المتوسطي، وهي مسار غذائي صحي مرتبط مباشرة بهوية وثقافة هذه البلدان.
و يضم البرنامج أيضا دورة من ستة اقسام دراسية رئيسية حول موضوع "اكتشاف إيطاليا من خلال تقاليدها في الطهي"، مخصصة لاكتشاف المنتجات الأساسية للطبخ الإيطالي، بالإضافة إلى تنظيم لقاء حول العناصر المشتركة بين المطبخين الجزائري والإيطالي.
ويٌفتح برنامج "أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم" للجمهور بمجرد التسجيل على الموقع الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي للسفارة الإيطالية بالجزائر العاصمة.
و تنظم هذه التظاهرة, التي تم إنشاؤها سنة 2016 ، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، بهدف ترقية تقاليد الطهي والتذوق كعلامات مميزة للهوية والثقافة الإيطالية.