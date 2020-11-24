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فيلم "أبو ليلى" لأمين سيدي بومدين يتحصل على جائزة "جيرار فرو كوتاز" بفرنسا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 19:39     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 38 مرات
فيلم &quot;أبو ليلى&quot; لأمين سيدي بومدين يتحصل على جائزة &quot;جيرار فرو كوتاز&quot; بفرنسا

 الجزائر-تحصل الفيلم الروائي المطول الجزائري "أبو ليلى" لمخرجه أمين سيدي بومدين مؤخرا على جائزة "جيرار فرو كوتاز" لمهرجان لقاءات بلفور السينمائي الفرنسي, حسبما علم لدى فريق الفيلم.

وحاز فيلم "أبو ليلى" على جائزة "جيرار فرو كوتاز" عن كونه أفضل أول فيلم روائي خرج في قاعات السينما لسنة 2020.

ويتناول الفيلم- وهو انتاج مشترك جزائري-فرنسي-قطري- لمدة 140 دقيقة الأحداث المأساوية خلال فترة العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر من خلال قصة الشابين سمير الذي يؤدي دوره سليمان بنواري ولطفي من تأدية الياس سالم اللذان يطاردان إرهابيا خطيرا يدعى "أبو ليلى" في الصحراء الجزائرية.

ويسلط هذا العمل السينمائي الضوء على الأثر الكبير الذي يخلفه العنف في المجتمع وما يترتب عنه من صدمات نفسية.

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وشارك فيلم "أبو ليلى" الذي يعتبر أول فيلم مطول للمخرج أمين سيدي بومدين بعد الفيلمين القصيريين "الجزائر غدا؟" و"الجزيرة" في فعاليات الطبعة 72 لمهرجان كان السينمائي في مايو 2019 في مسابقة "أسبوع النقد".

كما عرض أيضا خلال مهرجانات البوسنة والهرسك وتونس وبلجيكا وايطاليا وكذا مصر.

ونال الممثل والمخرج الجزائر الياس سالم، جائزة أحسن ممثل عن دوره في هذا الفيلم خلال الطبعة ال30 لأيام قرطاج السينمائية سنة 2019.

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فيلم "أبو ليلى" لأمين سيدي بومدين يتحصل على جائزة "جيرار فرو كوتاز" بفرنسا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 19:39     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 38 مرة   شارك

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