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الحظيرة الثقافية الطاسيلي ناجر: إحصاء أزيد من 17690 موقعا أثريا خلال الأربع سنوات الأخيرة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 11:10     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 63 مرات
الحظيرة الثقافية الطاسيلي ناجر: إحصاء أزيد من 17690 موقعا أثريا خلال الأربع سنوات الأخيرة

إيليزي - أحصي ما لا يقل عن 17.692 موقعا أثريا بإقليم الحظيرة الثقافية الطاسيلي ناجر (ولاية إيليزي) وذلك منذ سنة 2016 وإلى غاية الآن، حسبما استفيد يوم الثلاثاء لدى مصالح ديوان الحظيرة الثقافية الطاسيلي ناجر.

وشملت تلك العملية التي يشرف عليها القسم التقني للجرد والدراسات 9.791 معلما جنائزيا و1.814 موقعا للفن الصخري و4.754 موقعا على السطح و1.333 موقعا أثريا تم جرده ومعاينته خلال السنة الحالية، وذلك عبر ست (6) مهام ميدانية استهدفت عدة مناطق من الحظيرة على غرار واد سامن وبرج الحواس وبرج عمر إدريس، مثلما أكده لوأج رئيس دائرة حفظ التراث الثقافي والطبيعي بديوان الحظيرة.

وتندرج هذه العملية ضمن برنامج الجرد الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية الطاسيلي ناجر، وهي العملية التي مكنت لغاية الآن من معاينة ما نسبته 20 بالمائة من مساحة الحظيرة، حسب شروح أساك وقافي الشيخ.

وبهدف ترقية نشاط الاستكشاف والجرد الطبيعي على مستوى الحظيرة الثقافية الطاسيلي ناجر، نظمت الأسبوع الماضي دورة تكوينية ميدانية لفائدة العاملين في مجال الجرد الأثري.

وتمحورت هذه الدورة حول التعريف بأنواع أجهزة تحديد المواقع المعتمدة في هذا الميدان إلى جانب التدريب على استخدامها في مختلف الظروف الطبيعية، وفقا لذات المسؤول.

وتغطي الحظيرة الوطنية الثقافية الطاسيلي ناجر التي أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي للمنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في 1982 مساحة واسعة تمتد على 138.000 كلم مربع، وهي غنية بالمواقع الجيولوجية والنقوش الصخرية.

وأنشئت شبكة من الحظائر الوطنية الثقافية بتعداد خمس (5) حظائر على المستوى الوطني تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون وتتمثل في حظائر الطاسيلي ناجر (إيليزي) والأهقار (تمنراست) وتوات - قورارة (أدرار وتيميمون) وتندوف والأطلس الصحراوي التي يغطي إقليمها 6 ولايات.

آخر تعديل على الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 12:27
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الحظيرة الثقافية الطاسيلي ناجر: إحصاء أزيد من 17690 موقعا أثريا خلال الأربع سنوات الأخيرة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 11:10     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 63 مرة   شارك

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