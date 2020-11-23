تنظيم أيام القصبة المسرحية قريبا بالمسرح الوطني الجزائري

وسيتم تنظيم هذه التظاهرة من قبل المسرح الوطني وبلدية القصبة بمشاركة المسارح الجهوية والتعاونيات وضيوف مغاربة ما إن تسمح الظروف الصحية بذلك.
وفي تصريح له بمناسبة امضاء اتفاقية شراكة بين المسرح الوطني الجزائري و المجلس الشعبي البلدي للقصبة، أكد السيد يحياوي أن هذا المشروع "جاء نتيجة لما قدمه أبناء القصبة للمسرح الجزائري".
علاوة على هذه الأيام المسرحية ستسمح الاتفاقية الموقعة للمجلس البلدي باستغلال فضاءات المسرح الوطني من اجل تنظيم الاحتفالات خلال الاعياد الوطنية والدينية إضافة إلى إحياء يوم القصبة (23 فبراير).
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كما يمكن لبلدية القصبة كذلك استغلال الساحة المقابلة للمسرح الوطني لتنظيم المعارض والأحداث الثقافية والفنية.
ويمكن للمؤسسات التربوية وقسم الكشافة للقصبة الاستفادة من تخفيضات على حقوق الدخول للمسرح في إطار هذه الاتفاقية.