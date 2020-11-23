بومرداس : إستكمال " قريبا" أشغال إنجاز المخطط التقني لحماية الموقع الأثري "مرسى الدجاج"

و قال السيد " قوديد عبد العالي" في تصريح لوأج , بأن أشغال إنجاز هذا المخطط الخاص بالموقع الأثري " مرسى الدجاج" ,الذي أكتشف سنة 2006 إثر عمليات التحري التي أجرتها مديرية الثقافة, "جارية على قدم وساق و سوف تستكمل و تسلم ما بين نهاية 2020 و بداية 2021 كأقصى تقدير" .

و يجري إنجاز هذا المخطط , الذي يعد بمثابة "أداة تعميرية" تضم توجيهات تنظيمية لحماية هذا الموقع و استغلاله كفضاء سياحي من طرف مكتب دراسات متخصص تم اختياره من طرف اللجنة الولائية لحماية الممتلكات الثقافية, إثر تسجيل و تصنيف هذا المعلم الهام سنة 2016 كمعلم أثري وطني إستنادا إلى النتائج الإيجابية لعمليات الحفر و التنقيب التي قام بها على مستواه خبراء المعهد الوطني للأثآر .

و يتضمن هذا المخطط ثلاثة مراحل أساسية تتمثل الأولى في التشخيص و الإجراءات الإستعجالية للموقع و المرحلة الثانية في الرفع الطوبوغرافي و الأركيولوجي و إعداد الصيغة التمهيدية لمشروع المخطط و المرحلة الثالثة التي لا تزال قيد الإنجاز , تتمثل في إعداد الصيغة النهائية للمخطط التي من خلالها تحدد التوجيهات الأساسية لحماية و كيفية استغلال الموقع ككل .

و سيتم تقديم هذا المخطط بعد الانتهاء من إعداده أمام اللجنة الولائية لحماية الممتلكات الثقافية ثم المجلس الشعبي الولائي من أجل الدراسة و المصادقة عليه و بعدها يقدم للوزارة الوصية من أجل الدراسة و المصادقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية .

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و كان هذا الموقع الذي يحتوي على طبقات جوفية أثرية لمختلف الحقب الحضارية و التاريخية للمنطقة بدءا من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور الإسلامية , قد إستفاد في 2017 من أشغال" ريادة و استكشاف أثري" شارك فيها 35 طالب من معهد الآثار بجامعة الجزائر 2 تحت إشراف أساتذة و باحثين أخصائيين.

و تعد أشغال " الريادة و الإستكشاف الأثري" المذكورة الثانية من نوعها حيث أن هذا الموقع استفاد كذلك من حفريات سبر الأغوار (Sondage Archéologique) شهر مارس 2007 حققت نتائج "علمية هامة " أكدت ما يكتنزه من أثار باطنية شجعت على تصنيف الموقع بتاريخ 28 أبريل 2016 .

و أكتشف هذا الموقع الأثري جراء عمليات التحري و المعاينة التي كانت تجريها مصلحة التراث الثقافي بمديرية الثقافة بالتنسيق مع الجمعية الثقافية (السواقي) المختصة في المجال, حيث تم من خلالها التأكد من أهمية الموقع من وجهة التاريخ و علم الآثار و ثرائه الأركيولوجي.

و على إثر ذلك أثبتت التحريات الميدانية و المصادر و المراجع التاريخية أن الموقع الأثري المذكور يتضمن موقع المدينة التاريخية " مرسى الدجاج " التي اشتهرت في الفترة الإسلامية و عرفت قديما بإسم " روسوبيكاري" و هي من أشهر مدن موريتانيا القيصرية حيث بنيت و شيدت على أنقاض مرفأ روسوبيكاري الذي شيده القرطاجيون خلال القرن السادس قبل الميلاد.

و حسب المؤرخين فقد تعرضت مدينة مرسى الدجاج سنة 1225 بعد الميلاد لهجوم عسكري بقيادة "يحي بن أبي غانية الميورقي" الذي ثار على" الموحدين " فهدم مدن و حصون هذه الدولة الموحدية و لم يتم تعميرها بعد هذا الخراب مما أدى إلى تحولها إلى أطلال غطتها الرمال لقرون من الزمن و لم يعاد إكتشاف مكانها إلا في سنة 2006 .