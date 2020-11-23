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رواية "هل تسمع في الجبال" للكاتبة ميسا باي تترجم الى اللغة الإيطالية

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 08:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات
رواية &quot;هل تسمع في الجبال&quot; للكاتبة ميسا باي تترجم الى اللغة الإيطالية

الجزائر - ستصدر قريبا رواية "هل تسمع في الجبال" للأديبة ميسا باي باللغة الإيطالية و التي قامت بترجمتها باربرا سوموفيغو، حسبما علم من دار البرزخ للنشر.

و تحكي رواية هل تسمع في الجبال "entendez vous dans les montagnes " التي صدرت سنة 2002 عن دور النشر البرزخ في الجزائر و "Aube" في فرنسا و "Astarte" في ايطاليا قصة لقاء جندي سابق في جيش الاستعمار الفرنسي و فتاة شابة خلال سفرهما على متن القطار حيث ستتمكن خلالها من الحديث لأول مرة بكل حرية عن والدها الذي لفظ انفاسه تحت التعذيب سنة 1957.

الروائية ميسا باي من مواليد سنة 1950، صدر لها أول عمل في سنة 1996 بعنوان "في البدء كان البحر" قبل ان تصدر رواية "تلك الفتاة" و التي تبعتها سلسلة من الأعمال منها "لأن قلبي قد مات" التي حازت على جائزة افريقيا المتوسطية سنة 2010 و "حيزية" سنة 2015 و "لا يوجد صوت آخر" في 2018.

و ألفت الكاتبة مجموعة قصصية "قصص من الجزائر" (1998) و ظل ليل الياسمين (2004) اضافة الى مسرحيات "و كأنها ترقص" و محاولتها الأدبية "هذه و تلك".

كلـمات مفتـاحيــة :
رواية "هل تسمع في الجبال" للكاتبة ميسا باي تترجم الى اللغة الإيطالية
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 08:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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