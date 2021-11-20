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وهران/كوفيد-19 : استفادة أكثر من 700 فنان من منحة 30 ألف دج 

  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 17:07     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات

وهران - استفاد 715 فنان بوهران من المنحة المقدرة بـ30 ألف دج لمساعدة هذه الفئة المتضررة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما علم من مديرية الثقافة.

وقد تحصل 715 فنان على الأشطر الثلاث للمنحة المقدرة ب30 ألف دج، حسبما أبرزه لوأج رئيس مصلحة النشاطات الثقافية، نوري مخيسي.

وقد مست القائمة الأولى من المستفيدين 254 فنان والثانية 213 والثالثة 80 فنان، فيما تضمنت القائمة الرابعة 87 فنان والخامسة 81 فنان، كما أضاف السيد مخيسي، لافتا في ذات السياق أن الفنانين المستفيدين من هذه الإعانة ينشطون في شتى الطبوع الفنية مع إدراج حتى التقنيين العاملين في المجلات الثقافية.

وقد انطلقت عملية تسجيل الفنانين في يونيو الماضي على مستوى المنصة الالكترونية الموضوعة من طرف المديرية المذكورة لتفادي تنقل المعنيين للوقاية من تفشي كوفيد -19، حسب نفس المصدر، مشيرا الى أن عملية التسجيل متوقفة طبقا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية المحددة لأخر أجل لاستلام الملفات يوم 25 أغسطس الماضي.

وقد بلغ عدد المسجلين أكثر من ألف طلب استفادة من المنحة، و لكن لم يستفد منها سوى 715 لان حوالي 300 طلب لم يستجيبوا لشروط التسجيل، فمنهم من كان من خارج ولاية وهران، وتم توجيههم إلى مديريات الثقافة لولايتهم، والبعض لم تكن لديهم بطاقة فنان أو أي وثيقة أخرى تثبت ممارستهم لمهنة ثقافية، كما أشار إليه ذات المسؤول.

وقد استفاد من هذه المنحة كل فنان يمللك بطاقة فنان أو بطاقة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف أو شهادات من مؤسسات الدولة التي تنشط في المجال الثقافي وكذا فنانين كبار معروفين في الساحة الوطنية، وفق ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران/كوفيد-19 : استفادة أكثر من 700 فنان من منحة 30 ألف دج 
  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 17:07     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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