حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه : خبراء جزائريون يشاركون في دورة تدريبية افتراضية للألسكو

وسجّلت الجزائر حضورها في هذه الدورة التي نظمت تحت عنوان "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وتوظيفه في التنمية في البلدان العربية" بمجموعة من الخبراء من المركز الوطني للأبحاث في علم الآثار وأساتذة باحثين من جامعة تيبازة.
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واستعرض المشاركون الجزائريون تجربة الجزائر في مجال حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، كما شكلت الدورة فرصة أيضا للمشاركين من بلدان اخرى لتقديم اقتراحات لتعزيز سبل التعاون بين البلدان العربية وتبادل الخبرات و تنظيم برامج تكوين و تدريب في هذا المجال.