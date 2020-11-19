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حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه : خبراء جزائريون يشاركون في دورة تدريبية افتراضية للألسكو

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 10:11     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرات
حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه : خبراء جزائريون يشاركون في دورة تدريبية افتراضية للألسكو

الجزائر - شارك خبراء واساتذة جامعيون جزائريون في الدورة  التدريبية  الافتراضية حول حماية التراث الثّقافي المغمور بالمياه التي عقدتها يوم الأربعاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، حسبما أفاد به بيان لوازرة الثقافة و الفنون.

وسجّلت الجزائر حضورها  في هذه  الدورة  التي نظمت تحت عنوان "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وتوظيفه في التنمية في البلدان العربية" بمجموعة من الخبراء من المركز الوطني للأبحاث في علم الآثار وأساتذة باحثين من جامعة تيبازة.

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واستعرض المشاركون الجزائريون تجربة الجزائر في مجال حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، كما شكلت الدورة فرصة أيضا  للمشاركين من بلدان اخرى لتقديم اقتراحات لتعزيز سبل التعاون بين البلدان العربية وتبادل الخبرات و تنظيم برامج تكوين و تدريب في  هذا المجال.

آخر تعديل على الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 12:10
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حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه : خبراء جزائريون يشاركون في دورة تدريبية افتراضية للألسكو
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 10:11     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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