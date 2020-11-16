الحوار ما بين الثقافات و الأديان " حتمية" أمام التهديدات التي تعترض " الأمن الدولي"

و في تدخلها خلال هذه الندوة التي نظمتها المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم (اليسكو) والمعهد الدولي للسلام بمناسبة احياء اليوم الدولي للتسامح .
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أبرزت السيدة مليكة بن دودة " دور الثقافة في بناء جسور الاتصال و التقارب بين الشعوب و ما تحمله من قيم انسانية تنشد السلام و التضامن و تنبذ العنف و الكراهية".
و قد اعتبرت الوزيرة أن الحوار ما بين الثقافات و الاديان فرض نفسه كحتمية من أجل التصدي " للتطرف و العنف و الارهاب ".
كما تطرقت الوزيرة الى "التنوع الثقافي الكبير للجزائر" الذي اعتبرته " عاملا للانسجام بين مواطني "هذا البلد الشاسع و الغني بتاريخ يمتد ل 2،4 مليون سنة" حسبما جاء في البيان.
و قد نظم هذا اللقاء بهدف "تعزيز سبل الحوار و السلم بالمنطقة الأورو-متوسطية و منطقة الساحل الصحراوي".