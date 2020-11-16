خنشلة: قاموس أمازيغي-عربي-فرنسي جديد للكاتب محمد الصالح أونيسي

خنشلة- صدر للكاتب محمد الصالح أونيسي ابن ولاية خنشلة قاموس أمازيغي-عربي-فرنسي، حسب ما علم يوم الاثنين من صاحب العمل.

وأوضح المؤلف في تصريح لـ(وأج) أن هذا العمل المعنون بـ"أموال أمقراد "(بمعنى قاموس ثلاثي اللغات) و الصادر عن دار أدليس بلزمة بولاية باتنة يتضمن 271 صفحة، مردفا بأنه يتمثل في قاموس ثلاثي اللغات أمازيغي-عربي-فرنسي لحوالي 5 آلاف كلمة.

وأضاف ذات المتحدث بأنه أراد من خلال هذا القاموس الجديد الذي طرحه بالمكتبات بداية الأسبوع الجاري التطرق بالشرح والتفصيل لآلاف الكلمات الأمازيغية بصفة عامة والمصطلحات الشاوية بصفة خاصة والتوثيق للتراث الشفوي الأمازيغي وجعل هذا القاموس مرجعا للأجيال القادمة.

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و كشف ذات الكاتب بأنه بعد أن أصدر هذا القاموس الذي أخذ منه أكثر من سنتين لتنقيحه وإصداره مستعينا بعشرات المصادر وكبار السن من أهل منطقة الأوراس لاسيما بولايتي باتنة وخنشلة "ستكون له مستقبلا العديد من الأعمال الجديدة في عدة مواضيع"، مشيرا إلى أنه يملك عدة مسودات أعمال شبه منتهية سيعمل على وضع الرتوشات الأخيرة عليها قبل طبعها.

وأشار السيد أونيسي إلى أن القاموس الأمازيغي –العربي-الفرنسي الذي صدر شهر نوفمبر الجاري يعتبر المولود رقم 13 له خلال 20 سنة كرسها لإصدار كتب عن تاريخ وثقافة منطقة الأوراس والتعريف بأعلام المنطقة وكتابة دواوين للشعر الأمازيغي وتأليف ثلاثة قواميس فيها شرح باللغتين العربية والفرنسية لحوالي 10 آلاف كلمة أمازيغية شاوية.