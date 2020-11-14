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تتويج جزائري بمسابقة الدوحة للكتابة الدرامية

  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 13:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 103 مرات
تتويج جزائري بمسابقة الدوحة للكتابة الدرامية

الدوحة  - توج الكاتب المسرحي الجزائري مصطفى بوري بجائزة الدوحة للكتابة الدرامية في فئة النص المسرحي عن "ذكريات من الزمن القادم"، وفقا للصحافة القطرية.

ويتحدث نص بوري عن قصة المرأة العبقرية "نانو" التي ألّفت كتابا تتنبأ فيه بمصير الكون ومحطات مهمة في مستقبل هذا العالم حيث سينتشر وباء يفتك بمعظم سكان المعمورة وتحل كوارث تعقبها حرب "نانوية" يهلك على إثرها جمع كبير من الناس.

غير أن المجموعة التي تدير هذا العالم ترى في هذه المرأة وكتابها خطرا على مصير سلطتهم الخفية فيقومون بالزج بها في مستشفى للأمراض العقلية ويحرقون كتابها.

ومارس مصطفى بوري التمثيل والإخراج والكتابة المسرحية ومن أعماله "الحوش" التي أخرجها وكتب نصها و"نينا كارهة الرجال" المقتبسة عن مسرحية بلغارية.

وفاز من جهته حلمي الأسمر من الأردن بجائزة فئة السيناريو التلفزيوني عن نصه "العشب الأسود" فيما ذهبت الجائزة في فئة السيناريو السينمائي إلى عمر قرطاح من المغرب عن "البحث عن جولييت".

وتبلغ القيمة المالية لجائزة الدوحة للكتابة الدرامية -التي تمنحها وزارة الثقافة والرياضة القطرية في فئاتها الثلاث (النص المسرحي - السيناريو التلفزيوني - السيناريو السينمائي) 100 ألف دولار لكل فئة من فئات الجائزة.

وتهدف هذه الجائزة -التي تمنح كل عامين- إلى "فتح آفاقا جديدة للإبداع العربي في مجال الدراما بأنواعه ا" وفقا للقائمين عليها.

آخر تعديل على الأحد, 15 تشرين2/نوفمبر 2020 21:15
كلـمات مفتـاحيــة :
تتويج جزائري بمسابقة الدوحة للكتابة الدرامية
  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 13:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 103 مرة   شارك

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