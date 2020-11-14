فيلم "سينابس" يشارك في مهرجان برلين السينمائي الدولي

تيارت - سيشارك الفيلم القصير الصامت "سينابس" للمخرج نور الدين زروقي، في المنافسة الخاصة لمهرجان برلين السينمائي الدولي: إفريقيا كاميرا بألمانيا المزمع تنظيمه من 17 إلى 22 نوفمبر الجاري، حسبما أفاد به اليوم السبت مخرج الفيلم.

وأوضح نور الدين زروقي أنه تم اختيار فيلمه للمشاركة في هذا المهرجان رفقة 22 عملا سينمائيا أخر لمخرجين من بلدان مختلفة منها دول إفريقية كمصر وكينيا ومدغشقر وجنوب إفريقيا.

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وأشار ذات المصدر الى أن مشاركة فيلم "سينابس" ستكون في إحدى مسابقات المهرجان الخاصة بالأفلام القصيرة الإفريقية والتي تعالج مواضيع اجتماعية وسياسية وأخرى تتعلق بالوضع الصحي الخاص بوباء كورونا.

وتدور قصة الفيلم "سينابس" حول سلوكات متناقضة لركاب حافلة والناتجة عن عدم التواصل الإيجابي بينهم مما يؤدي إلى تكوين أفكار خاطئة عن بعضهم البعض.

ويذكر أن هذا الفيلم الصامت حاز مؤخرا على جائزة أحسن إخراج بمهرجان الفيلم القصير بلاهاي (هولندا) وحظي بإشادة لجنة التحكم بالمستوى الفني العالي

والمحتوى الإنساني. كما فاز من قبل بالجائزة الدولية الكبرى " النعامة الذهبية " لمهرجان نواكشوط بموريتانيا كما شارك في عدة مهرجانات بموريتانيا والمغرب ومصر وسويسرا.