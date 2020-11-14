Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تتويج جزائري بمسابقة الدوحة للكتابة الدرامية

  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 09:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
تتويج جزائري بمسابقة الدوحة للكتابة الدرامية

الدوحة  - توج الكاتب المسرحي الجزائري مصطفى بوري بجائزة الدوحة للكتابة الدرامية في فئة النص المسرحي عن "ذكريات من الزمن القادم"، وفقا للصحافة القطرية.

ويتحدث نص بوري عن قصة المرأة العبقرية "نانو" التي ألّفت كتابا تتنبأ فيه بمصير الكون ومحطات مهمة في مستقبل هذا العالم حيث سينتشر وباء يفتك بمعظم سكان المعمورة وتحل كوارث تعقبها حرب "نانوية" يهلك على إثرها جمع كبير من الناس.

غير أن المجموعة التي تدير هذا العالم ترى في هذه المرأة وكتابها خطرا على مصير سلطتهم الخفية فيقومون بالزج بها في مستشفى للأمراض العقلية ويحرقون كتابها.

ومارس مصطفى بوري التمثيل والإخراج والكتابة المسرحية ومن أعماله "الحوش" التي أخرجها وكتب نصها و"نينا كارهة الرجال" المقتبسة عن مسرحية بلغارية.

وفاز من جهته حلمي الأسمر من الأردن بجائزة فئة السيناريو التلفزيوني عن نصه "العشب الأسود" فيما ذهبت الجائزة في فئة السيناريو السينمائي إلى عمر قرطاح من المغرب عن "البحث عن جولييت".

وتبلغ القيمة المالية لجائزة الدوحة للكتابة الدرامية -التي تمنحها وزارة الثقافة والرياضة القطرية في فئاتها الثلاث (النص المسرحي - السيناريو التلفزيوني - السيناريو السينمائي) 100 ألف دولار لكل فئة من فئات الجائزة.

وتهدف هذه الجائزة -التي تمنح كل عامين- إلى "فتح آفاقا جديدة للإبداع العربي في مجال الدراما بأنواعه ا" وفقا للقائمين عليها.

كلـمات مفتـاحيــة :
تتويج جزائري بمسابقة الدوحة للكتابة الدرامية
  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 09:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.14

سلطات سجون الاحتلال المغربي بصدد ترحيل أسرى صحراويين نحو مخابئ سرية

20.11.14

تتويج جزائري بمسابقة الدوحة للكتابة الدرامية

20.11.14

الخارجية الصحراوية: المغرب "يزور الحقائق" للتغطية على خرق وقف اطلاق النار في الكرارات

20.11.14

الجيش الصحراوي يشن هجمات على قواعد الجيش المغربي و يخلف خسائر في الأرواح والمعدات

20.11.14

الأمم المتحدة: تعيين الجزائرية خليدة بوزار في منصب أمين عام مساعد ومديرة إقليمية لبرنامج…

20.11.14

الاتفاق على تنظيم "انتخابات وطنية" بليبيا في 24 ديسمبر 2021

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.10

المغرب يشن حاليا حربا الكترونية على كل ما هو جزائري أو صحراوي

20.11.12

تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء

20.11.10

فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة بجامع الجزائر ابتداء من 13 نوفمبر

20.11.09

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

20.11.10

تعديل الدستور: الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء اليوم الثلاثاء

20.11.11

إجتماع الحكومة : الاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات