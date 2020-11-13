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إيداع التقرير الدوري الأول للجزائر حول تنفيذ اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 08:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 23 مرات
إيداع التقرير الدوري الأول للجزائر حول تنفيذ اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

الجزائر - أودعت وزارة الثقافة والفنون التقرير الدوري الأول للجزائر حول تنفيذ اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي للفترة 2005- 2020، حسب بيان للوزارة.

وأشرف على إعداد هذا التقرير "منذ ما يزيد عن سنة طاقم من إطارات الوزارة وخبراء من مختلف القطاعات الوزارية المعنية إلى جانب فنانين ومثقفين" وذلك "بعد استشارات واسعة" خلال ورشات عمل منتظمة بحضور خبراء منظمة اليونسكو وبدعم مالي من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون، وفقا للبيان.

ويبرز هذا التقرير "كل ما أنجزه قطاع الثقافة والفنون من أعمال ونشاطات ومشاريع ذات صلة بحماية وتعزيز التنوع الثقافي" وهو ثمرة جهود "كل أعضاء" فريق العمل المشترك الذي سهر على إعداده وصياغته.

ويعتبر هذا التقرير بمثابة "آلية تقييمية" لمتابعة جهود الدولة الجزائرية في تنفيذ السياسات الثقافية كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية المعتمدة من طرف الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 20 أكتوبر 2005 والتي صادقت عليها الجزائر في 2009.

آخر تعديل على الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 09:36
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إيداع التقرير الدوري الأول للجزائر حول تنفيذ اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 08:35     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 23 مرة   شارك

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