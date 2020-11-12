كريكو تستقبل المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر

تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء -

باركيندو يشيد بدور الجزائر داخل أوبيب ومنتدى الدول المصدرة للغاز -

قضية الخليفة بنك : الدفاع ينفي التهم المنسوبة إلى عبد المؤمن خليفة -

كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين ومؤسسة تيرا سولا توقعان على بروتوكول تعاون -

غاز : ضرورة إعادة التنظيم للتعويض عن ركود مجال الغاز الطبيعي -

تصنيع المركبات/نشاط الوكلاء : إنشاء لجنتين تقنيتين لدراسة ومتابعة الملفات -

بن بوزيد يستقبل سفراء عدة دول -

مالي : لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة تعقد دورتها ال41 يوم الإثنين بباماكو -

فرع الحليب: المتعاملون يقترحون عقد اجتماع مع السلطات لبحث الصعوبات المسجلة -

مسرح : الدعوة للمشاركة في دورات تكوينية -

الجزائر دولة ذات سيادة ولا يوجد أي مانع من تطبيقها لعقوبة الإعدام -

النعامة : إجراء أول عملية جراحية لاستئصال سرطان للغدة الدرقية -

كورونا :851 إصابة جديدة, 397 حالة شفاء و 18 وفاة -

الجزائر تدين ب شدة الاعتداء الذي وقع بمدينة جدة السعودية -

الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الارهابية في الموزمبيق -

متهمون صودرت حريتهم وأملاكهم لأنهم مقربين من المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة -

شعبة تربية النحل : توزيع أكثر من 1400 خلية نحل لفائدة صغار المربين بولاية الأغواط -

صناعات الكترونية وكهرو-منزلية : استكمال إجراءات مشروع دفتر الشروط المحدد للامتيازات الجبائية -

وفاة رئيس غانا السابق جيري رولينجز -