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مسرح : الدعوة للمشاركة في دورات تكوينية

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 18:04     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات
مسرح : الدعوة للمشاركة في دورات تكوينية

الجزائر - وجه المسرح الوطني الجزائري محيي الدين بشطارزي نداء الى هواة الفن الرابع بمناطق الجنوب الجزائري للمشاركة في دورات تكوينية, حسبما أعلنه بيان لهذه المؤسسة.

و سيتم تنظيم هذه الدورات التكوينية بتمنراست و ادرار و الوادي و هي موجهة لفناني مدن الجنوب, يضيف البيان.

و يمكن الاطلاع على كيفيات المشاركة في هذه الدورات عبر الموقع الالكتروني "tna.dz", يشير المصدر, مضيفا ان اخر اجل لارسال طلبات المشاركة حدد ليوم 25 نوفمبر الجاري.

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و تأتي مبادرة المسرح الوطني الجزائري هذه عقب زيارة العمل التي اجرتها وزيرة الثقافة و الفنون, مليكة بن دودة بولايتي تمنراست و ادرار, يختم البيان.

آخر تعديل على الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 18:27
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مسرح : الدعوة للمشاركة في دورات تكوينية
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 18:04     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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