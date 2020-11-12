مسرح : الدعوة للمشاركة في دورات تكوينية

الجزائر - وجه المسرح الوطني الجزائري محيي الدين بشطارزي نداء الى هواة الفن الرابع بمناطق الجنوب الجزائري للمشاركة في دورات تكوينية, حسبما أعلنه بيان لهذه المؤسسة.

و سيتم تنظيم هذه الدورات التكوينية بتمنراست و ادرار و الوادي و هي موجهة لفناني مدن الجنوب, يضيف البيان.

و يمكن الاطلاع على كيفيات المشاركة في هذه الدورات عبر الموقع الالكتروني "tna.dz", يشير المصدر, مضيفا ان اخر اجل لارسال طلبات المشاركة حدد ليوم 25 نوفمبر الجاري.

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و تأتي مبادرة المسرح الوطني الجزائري هذه عقب زيارة العمل التي اجرتها وزيرة الثقافة و الفنون, مليكة بن دودة بولايتي تمنراست و ادرار, يختم البيان.