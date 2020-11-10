ميلة : "جديلة الظل" أول ديوان شعري يصدر للشاعر جمال بعلي

سكن : اعادة بعث المشاريع المتوقفة في اقرب وقت ممكن -

قضية بنك الخليفة: 86 بالمائة من الأموال التي كانت مودعة ببنك خليفة لم يتم استعادتها -

أزيد من 107 ألف عملية قيد وانشاء مؤسسات جديدة خلال ال 9 أشهر الأولى من 2020 -

التعاون المنجمي : عرقاب يتحادث مع سفير كندا بالجزائر -

كوفيد-19: الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء في البلاد -

ممارسات المغرب بالكركرات تهدد اتفاق وقف اطلاق النار والمنطقة معا -

التصعيد العسكري المغربي في الكركرات يهدد المنطقة بالانفجار -

كورونا : 753 إصابة جديدة, 301 حالة شفاء و 15 وفاة -

كوفيد- 19: المديرية العامة للأمن الوطني تذكر المواطنين بالإجراءات المتعلقة بتكييف الحجر -

كرة السلة/الرابطة الافريقية : تأجيل الموسم الافتتاحي إلى سنة 2021 -

نفط : متوسط سعر خام أوبك يرتفع الى قرابة 40 دولارا للبرميل -

المنتخب الجزائري : اللاعبون يطمحون في تحطيم الرقم القياسي الافريقي للمباريات -

كوفيد-19 : قافلة تضامنية تجول ولايات الوطن ال 48 -

مشروع قانون المالية 2021 : تدابير من شأنها احتواء الآثار السلبية للانكماش الاقتصادي -

البرلمان العربي يطالب الاطراف الليبية الانخراط بجدية في الحوار لإنهاء سنوات من النزاع -

مؤسسات ناشئة : تعزيز التعاون الثنائي محور محادثات السيد وليد مع سفيرة هولندا بالجزائر -

رزيق يشارك في أشغال الندوة الوزارية الـ 11 للاتحاد من أجل المتوسط -

شلالات واد البارد بسطيف : الجمال الأخاذ لموقع ساحر -

اللجنة العسكرية (5+5) تجتمع في سرت تزامنا مع ملتقى الحوار السياسي في تونس -