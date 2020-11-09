Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تدشين معرض حول حرف الترميم بقلعة الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 08:25     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرات
تدشين معرض حول حرف الترميم بقلعة الجزائر

الجزائر - أشرفت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة اليوم الأحد على تدشين معرض حول حرف الترميم المستخدمة خلال عمليات إعادة تأهيل بـقلعة الجزائر, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذا المعرض, الممتد على مدار أسبوع والذي سيكون مفتوحا للزوار, يندرج في إطار مشروعٍ يشمل الاستغلال التدريجي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية المصنفة.

واستغلت الوزيرة المناسبة لتفقد بعض أجنحة قلعة الجزائر التي تم ترميمها وأخذ علم بالأشغال المتواصلة في الأجنحة المتبقية.

ودعت القائمين على هذا المعلم التاريخي لبذل مزيد من الجهد حتى يكون هذا الصرح قِبلة ثقافية وسياحية مفتوحة للزوار لا سيما المتمدرسين.

 إقرأ أيضا: قلعة مدينة الجزائر تفتح أبوابها للزوار

وينظم الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية ابتداء من يوم غد الاثنين زيارات مدتها 30 دقيقة كل الايام مقابل حقوق دخول محددة بـ 500 دينار جزائري للبالغين و 250 دينار لمن تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عاما ومجاني للأطفال دون سن 10 سنوات.

وقد بدأت أشغال تشييد القلعة في القرن السادس عشر على يد الأخوين بربروس وأصبحت مقرا للسلطة السياسية في عام 1816, ويضم الموقع قصر الداي و قصر البايات ومسجد للداي وآخر للإنكشارية وحمامات وحدائق بالإضافة إلى هياكل وتحصينات عسكرية.

وبعد عدة عمليات ترميم غير مكتملة، بدأت أعمال استعجالية لحماية القلعة في عام 2005، على مستوى تسعة مبان من الموقع، قبل بدء أشغال الترميم في عام 2011.

كلـمات مفتـاحيــة :
تدشين معرض حول حرف الترميم بقلعة الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 08:25     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.09

الرابطة الأولى (تحضيرات):  تعادل اتحاد الجزائر وشبيبة سكيكدة في اللقاء الودي  (1-1)

20.11.09

تدشين معرض حول حرف الترميم بقلعة الجزائر

20.11.08

الرئيس تبون يتوجه بجزيل شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية

20.11.08

الفرقاء الليبيون يلتقون هذا الاثنين بتونس لرسم معالم تسوية المرحلة المقبلة

20.11.08

منشورات "الجزائر تقرأ" تطلق المعرض الافتراضي للكتاب

20.11.08

وفاة حافظ شرطة بأمن ولاية تيزي وزو بطلق ناري من سلاح الخدمة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.05

مشروع قانون المالية 2021 : تسخير ميزانية بأكثر من 16 مليار دينار لقطاع التجارة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.04

رزيق يشارك في مراسيم افتتاح معرض الصين الدولي للتصدير والاستيراد

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.03

الرئيس تبون "يستجيب للعلاج" وحالته الصحية في "تحسن تدريجي"

20.11.05

وضع مخطط استعجالي فوري لاحتواء انتشار وباء كورونا