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منشورات "الجزائر تقرأ" تطلق المعرض الافتراضي للكتاب

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 19:42     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
منشورات &quot;الجزائر تقرأ&quot; تطلق المعرض الافتراضي للكتاب

الجزائر - أطلقت منشورات "الجزائر تقرأ" مؤخرا معرض افتراضي للكتاب على منصة البيع الالكتروني و يقترح كتبا لأزيد من 80 دار نشر جزائرية وأجنبية وباقات كتب ومبيعات بالتخفيض إلى غاية 12 نوفمبر.

ويعرض هذا الناشر مجموعة ثرية من الكتب باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية في مجالات الأدب والعلوم والتاريخ وحتى الكتب الدينية إضافة إلى باقات من كتب مؤلفين عالميين.

وتم تنظيم هذا المعرض في منصة dzreads.com ويقترح تخفيضات وعروض ترويجية مع تسليم إلى كامل المدن الجزائرية.

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واوضح الناشر أنه نظم هذه التظاهرة الافتراضية قصد تعويض إلغاء الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا) وتشجيع قطاع الكتاب.

كما نظمت دور نشر أخرى على غرار "برزاخ" و "ميديا بلوس" و "منشورات الوكالة الوطنية للنشر والإشهار", مبيعات بالتخفيض في مختلف شبكة المكتبات والجمعيات الثقافية وذلك بهدف دعم قطاع الكتاب الذي يعاني في هذا الظرف الاستثنائي.

وكانت وزارة الثقافة والفنون قد أعلنت في أغسطس المنصرم عن تنظيم نسخة افتراضية للصالون الدولي للكتاب بالجزائر, المُنظم عادة نهاية شهر أكتوبر, "بالنظر إلى تعذر تنظيم هذا الحدث الذي يستقطب أكثر من مليون زائر سنويا في هذا الظرف الصحي الاستثنائي المترتب عن جائحة كوفيد-19" مشيرة إلى "اتخاذ إجراءات خاصة للحفاظ على صناعة الكتاب و بعثها في هذا الظرف الاستثنائي".

آخر تعديل على الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 20:06
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منشورات "الجزائر تقرأ" تطلق المعرض الافتراضي للكتاب
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 19:42     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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