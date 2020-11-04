وهران : العرض العام لمسرحية " عربة وحكايات " في منتصف نوفمبر

ويتناول هذا العمل المنتج من طرف الجمعية المذكورة حكاية مجموعة من الفنانين الجوالين الذين يجوبون مختلف مناطق الوطن لتقديم عروض فنية تروي قصصا مستمدة من التراث الشعبي الجزائري تتخللها ستة أغاني وتعتمد طابع الأهازيج الاحتفالية لخلق الفرجة، حسبما أبرزه ل (وأج) رئيس الجمعية.
ويؤدي أدوار مسرحية "عربة وحكايات" التي يرتقب أن تعرض على خشبة المعهد البلدي للموسيقي "أحمد وهبي" أربعة ممثلين كما أضاف محمد ميهوبي مخرج ومؤلف هذا الإنتاج المسرحي الجديد.
ويكمن الجديد في هذا العمل المسرحي في أنه يعرض وفق نسختين لنص واحدة موجهة لفئة الصغار والثانية موجهة للكبار مع اختلاف في الإخراج بحيث يكون البطل الرئيسى في الأولى مهرجا وفي الثانية يجسد شخصية الراوي وكذا من جانب الاكسسوارات والألبسة وغيرها من الجوانب الفنية، وفق السيد ميهوبي.
وتعتزم الجمعية الثقافية "الأمل" تنظيم عروض لهذا الإنتاج الجديد في مجال الفن الرابع من خلال دورات عبر مختلف المؤسسات التربوية وجولات أخرى تستهدف الإقامات الجامعية والتي ستكون متبوعة بنقاشات.
كما تطمح ذات الجمعية إلى تصوير هذا العمل المسرحي الذي تدوم مدة عرضه ساعة من الزمن لإتاحته تلفزيونيا حسبما أشير إليه.