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مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة : تتويج الفيلم التركي "دارك"

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 18:10     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرات
مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة : تتويج الفيلم التركي &quot;دارك&quot;

عنابة - توج الفيلم التركي القصير "دارك" (مظلم) للمخرجة بيجيت لتسديت، بجائزة البوابة الذهبية لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة في طبعته السابعة لشهر أكتوبر 2020، حسب ما علم يوم الاثنين من المكلف بالاتصال بذات المهرجان، سليمان فارس.

وعادت الجائزة الثانية "البوابة الفضية " لهذا المهرجان الافتراضي للفيلم الإيراني "ذو كيتس" (المعدات) للمخرج سيد بيان حسينى فيما فاز بالجائزة الثالثة "البوابة البرونزية" الفيلم الجزائري القصير "الورقة البيضاء " للمخرج محمد نجيب العمراني.

وتوج بجائزة الجمهور الكبرى للمهرجان الافتراضي للفيلم الدولى القصير لهذه الطبعة الفيلم الجزائري "سو بي إت" (هذه هي) للمخرج يوسف محساس فيما عادت تنويهات هذه الطبعة لفيلم بعنوان "نى صلت " لأحمد القصابي وعلى البيماني من سلطنة عمان وكذا الفيلم الفلسطيني "الأجنبي" للمخرجة نتالي جوبيح.

أما جائزة لجنة التحكيم فقد عادت مناصفة لكل من فيلم "ويذ ذاي سبيريت" (مع روحك) للمخرج كريم رحباني من لبنان و فيلم "طريق شاب " للمخرج أحمد الصابري من سلطنة عمان.

وشهدت الطبعة السابعة من مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير مشاركة 34 فيلما قصيرا يمثلون 14 دولة، حسب المكلف بالاتصال لذات المهرجان، الذي ذكر بأن هذا المهرجان الافتراضي الذي يتجدد في طبعات شهرية متتالية يشهد انخراطا وتجاوبا من طرف هواة الفن السابع عبر الفضاء الافتراضي مع الأعمال السينمائية في مجال الفيلم القصير.

كلـمات مفتـاحيــة :
مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة : تتويج الفيلم التركي "دارك"
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 18:10     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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