بن دودة: إعداد مخطط دقيق لتفعيل دور الهياكل الثقافية

أدرار - صرحت وزيرة الثقافة و الفنون مليكة بن دودة يوم الخميس بأدرار أن مصالحها بصدد إعداد خطة دقيقة لتفعيل الإستغلال الأمثل لهياكل القطاع.

وأوضحت الوزيرة خلال تفقدها منشآت تابعة لقطاعها في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارة العمل التي قامت بها إلى الولاية " أن دائرتها الوزارية بصدد إعداد خطة دقيقة لتفعيل الإستغلال الأمثل لهياكل القطاع بالتعاون مع الشركاء ، إلى جانب تحسين جانب التكوين ، بما يضمن ترقية الأنشطة الثقافية بمختلف منشآت القطاع ".

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وذكرت السيدة بن دودة بالمناسبة بأن هذه الزيارة التي تأتي في إطار مشاركة سكان المنطقة في فعاليات إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف ، قد مكنتها من التعرف على الإمكانيات الثقافية الهامة "غير المستغلة" بشكل كامل بهذه الولاية على غرار قصر الثقافة .

و لدى معاينتها لقصر الثقافة بعاصمة الولاية اطلعت وزيرة الثقافة والفنون على مختلف أجنحة هذا الصرح الثقافي إلى جانب زيارة معرض للجمعيات المسرحية و المواهب و الإبداعات في الفن التشكيلي و الصناعات التقليدية و الحرف.

و في هذا الخصوص دعت وزيرة القطاع إلى ضرورة مرافقة الفنانين التشكيليين بتمكينهم من استغلال فضاءات العرض و مساعدة الحرفيين في تسويق منتوجهم التقليدي باعتباره تراثا ثقافيا يعكس حياة الأجداد .

وأعلنت بعد استماعها لإنشغالات إحدى الجمعيات المسرحية بالولاية ، أن الوزارة ستبحث التدابير و الإجراءات لرفع التجميد عن مشروع إنجاز مسرح جهوي بأدرار .

و بخصوص ترقية الفعل الثقافي ، أوضحت السيدة بن دودة أن دائرتها الوزارية تعمل على استحداث برنامج تكويني لفائدة الجمعيات المسرحية في مسرح الهواة و المحترف، وهي فرصة -كما أضافت- لمرافقة الحركة المسرحية الفاعلة بالولاية، وأيضا لاستقبال مقترحات الشباب حول مشاريعهم المقترحة في مجال التكوين.

ولدى تفقدها المركز الوطني للمخطوطات بعاصمة الولاية الذي فتح سنة 2006 إطلعت الوزيرة على جهود هذا المركز في مجال حماية المخطوط و العناية به من خلال المعدات التقنية المستعملة في جرده و ترميمه و رقمنته.

وشددت في هذا الصدد على أهمية ترقية أداء الهيكل الثقافي الذي يعنى بأهم موروث ثقافي بالجزائر من خلال التقرب أكثر -كما ذكرت الوزيرة- من مالكي خزائن المخطوطات و التعاون معهم من أجل إنقاذ هذا التراث العريق من الإندثار.

وكانت هذه الزيارة فرصة لتكريم الوزيرة عديد الوجوه الفنية المحلية في مختلف الطبوع إلى جانب الوقوف على الوضعية الإجتماعية للبعض منهم على غرار فنان الأغنية الملتزمة الطيب عبوبي الذي وعدت بمرافقته و التكفل بوضعيته.

وتفقدت السيدة بن دودة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بأدرار ، التي تلقت بها شرحا حول النموذج الإبتكاري المتعلق بإصدار بطاقة الإنخراط بالإعتماد فقط على البطاقة البيومترية ، وهو النموذج المعروف بـ" صفر ورقة".

وثمنت وزير القطاع جهود القائمين على هذه المكتبة التي أصبحت رائدة وطنيا في مجال الرقمنة ، مما جعلها تستقطب عديد القراء والمنخرطين .

واختتمت وزيرة الثقافة والفنون زيارتها بعقد لقاء تشاوري مع الجمعيات الثقافية .