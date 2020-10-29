بومرداس : منتجات الزينة الطبيعية تستقطب اهتمام فئة واسعة من النساء

بومرداس - تستقطب منتجات ومواد الزينة المصنوعة يدويا وبمواد أولية طبيعية المعروضة في فعاليات الصالون الثقافي للصناعات التقليدية والحرف بمدينة بومرداس, اهتمام وفضول فئة واسعة من النساء, حسبما لوحظ اليوم الخميس.

ويعرف اليوم الثاني من عمر هذه التظاهرة الثقافية والتسويقية التي انطلقت مساء أمس الأربعاء وتتواصل إلى غاية 17 نوفمبر القادم, وتجري فعالياتها بالساحة العمومية المفتوحة المقابلة لمحطة القطار بوسط مدينة بومرداس, إقبالا ملفتا للنظر خاصة من النساء الماكثات بالبيت وطالبات مختلف الكليات والإقامات الجامعية المجاورة.

وتتمثل أهم المنتجات التقليدية -- التي لقيت رواجا في هذه التظاهرة المفتوحة للبيع بأسعار معقولة, حسبما لوحظ-- في الأنواع المختلفة من مواد الزينة والصابون وسوائل غسل الشعر الموجهة للأطفال وللكبار, المصنوعة يدويا وبمواد أولية طبيعية خاصة زيت الزيتون والعسل.

وتتمثل المواد الأخرى, التي استقطبت ولقيت رواجا لدى هذه الفئة من الزائرين, في الأكلات التقليدية الشعبية خاصة منها الكسكسي والبركوكس والشخشوخة وغيرها من الأكلات المصنوعة يدويا, إضافة إلى مشتقات الزيتون والعسل والحلويات والزرابي التقليدية والفخار والزجاج.

وعلى هامش الفعالية, صرح مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف بالولاية السيد سعدي أيت زروق, ل/وأج, بأن هذه الفعالية ترمي أساسا إلى تشجيع المواهب والمبادرات الشبابية في مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية والتعريف بمختلف المنتجات التي تزخر بها الولاية وتوفير مكان رحب للعارضين من أجل تسهيل عمليات تسويق مختلف منتجاتهم الإبداعية.

ويتوخى كذلك من تنظيم هذا النشاط, يضيف مدير الغرفة, إحياء الموروث الثقافي التقليدي وترقية ورد الاعتبار لمنتجات الصناعة التقليدية عبر الولاية إلى جانب تسهيل إدماج الحرفيين الجدد في محيط تسويقي مناسب وتوجيه الشباب العاطلين عن العمل نحو الاستثمار في هذه المهن الحرفية من خلال الاعتماد على مختلف أجهزة الدعم التي وضعتها الدولة في متناولهم.

ويتضمن برنامج هده التظاهرة, التي ينشطها نحو 40 عارضا من بومرداس ومن الولايات المجاورة, والتي يندرج تنظيمها في إطار إحياء الذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية, معارض متنوعة تبرز مختلف المنتجات والحرف والمهن التقليدية الممارسة عبر الوطن.

كما تتضمن كذلك أجنحة أخرى خصصت لعرض وبيع منتجات زيت الزيتون والعسل والتين التقليدي والأطعمة المختلفة والحلويات واللباس التقليدي والحلي إلى جانب أجنحة وأخري لعرض منتجات مختلف أجهزة دعم التشغيل الشباب والضمان الاجتماعي وأخرى لعرض إبداعات الشباب في الفن التشكيلي.