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محاضرات حول الانسان والثقافة في فكر مالك بن نبي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 22:36     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
محاضرات حول الانسان والثقافة في فكر مالك بن نبي

 

الجزائر - تواصلت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة دورة المحاضرات المخصصة للاحتفال بمالك بن نبي ، تحت عنوان "الاستماع إلى شاهد على القرن", بتقديم مداخلتين حول مواضيع الرجل والثقافة لدى هذا المفكر البارز، قدمها الأساتذة الجامعيون، زائر أبوديهاج ، ومحمد شوقي الزين، ولعموري عليش، ومولود عويمر.

وسبق المحاضرتين اللتين نظمتهما وزارة الثقافة والفنون و احتضنتهما قاعة مالك بن نبي بالمكتبة الوطنية للحامة، عرض فيلم وثائقي قصير، تقدم فيه إحدى حفيدات المفكر رسائل عائلية كتبها ووقعها بنفسه.

وكشفت المراسلات التي أجراها مالك بن نبي مع أقاربه عن تحليه الشديد بروح العائلة، وهو أحد جوانب الحياة الخاصة للمفكر.

و أشار الجامعي زائر أبوديهاج، الذي قدم عرضا بعنوان "فلسفة الإنسان لدى مالك بن نبي" ، أولاً إلى أهمية مثل هذه المداخلة، المتعلقة بحرص مالك بن نبي الدائم على إنشاء مقاربة يمكن أن تسمح "ببناء" الأفراد القادرين على أداء دور "محرك التنمية" ، مع الإشارة بعد ذلك إلى تجانس المفاهيم المتعلقة بالإنسان ، مثل الدين والفلسفة والأنثروبولوجيا والعلوم الدقيقة والأيديولوجيات وغيرها.

وحسب الجامعي، فقد حدد مالك بن نبي أربعة اتجاهات للقيام بذلك: "الأخلاق" ، و "الجمال" ، و "المنطق العملي" ، و "التوجه الفني والصناعي" ، مشددًا ، من جهة أخرى، على "قيمة العمل" لدى هذ

ا المفكر اللامع ، مستشهدا بمثال" الفلاح صاحب الحذاء المليء بالطين "، والذي يدل على العمل الجاد ، وعلى العلاقة بالأرض واحترام المهمة ".

و قارن المحاضر هذه المبادرة بعمل النحات الذي يرسم الخطوط العريضة لموضوعه ، مذكرا في الخلاصة بالجانب متعدد الأبعاد لفكر بن نبي، الذي هو في علاقة دائمة مع العلوم الاجتماعية والتجريبية وفي تفاعل دائم مع التيارات الرئيسية للفكر العالمي.

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و من جهته تحدث محمد شوقي الزين ، عن "المسألة الثقافية عند مالك بن نبي بين روح الإلهام والحاجة إلى التساؤل"، مشيرا الى المعاينة التي قام بها مالك بن نبي ، فيما يتعلق بقيد "الفشل الثقافي" الذي يعارض كل فكرة عن "بناء واقع اجتماعي".

وحسب المحاضر، يجب على الإنسان أن يساهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن مع التمتع بحرية التفكير والتحرك، كما أوصى به مالك بن نبي، "الفرد يجب ان يكون مرتبطا بالمجتمع و يكون حراً في ذات الوقت"، على سبيل المثال.

و في تطرقه الى مفهوم "الصالح الاجتماعي" عند مالك بن نبي، اختتم محمد شوقي الزين قوله بتوضيح أن (الصالح الاجتماعي) يجب أن يُفهم بشكل مستقل عن أي عقيدة دينية أو أيديولوجية، بمعنى أننا نقوم بتصرف جيد، لأنه "جيد في حد ذاته".

و تميزت أمسية اليوم الأربعاء بعرض محاضرتين تناولتا "المفاهيم والمصطلحات" التي استخدمها مالك بن نبي ، قدمها الدكتور لعموري عليش و "بدايات التجديد" في فكر المفكر اللامع من تقديم مولود عويمر.

واختتمت دورة ندوات احياء فكر مالك بن نبي التي نظمت في الجزائر العاصمة يومي 27 و 28 أكتوبر بتقديم جوائز للمحاضرين.

و يتواصل الحدث الادبي الذي افتتح في 26 أكتوبر الماضي بعنوان "الاستماع الى شاهد القرن" ، في ولايات أخرى من الوطن حتى 31 من نفس الشهر.

كلـمات مفتـاحيــة :
محاضرات حول الانسان والثقافة في فكر مالك بن نبي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 22:36     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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