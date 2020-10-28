فيلم "سينابس" يحصد جائزة أحسن إخراج في مهرجان الفيلم القصير بهولندا

فتح الطريق الحمدانية -المدية أمام حركة المرور -

عرقاب : مشروع تعديل الدستور يدعم الاقتصاد والمنتوج والمستثمر الجزائري -

حوادث المرور: وفاة 12 شخصا بالمناطق الحضرية خلال أسبوع -

سكنات عدل : توزيع 320 مقررا على منتسبي الأمن الوطني من ست ولايات من الوسط -

المولد النبوي الشريف : ضمان دوام الوكالات التجارية الرئيسية للاتصالات الجزائر -

قضية محي الدين طحكوت: الاستماع إلى مدراء الخدمات الجامعية -

الأغواط : وسيط الجمهورية يدشن مجمعا مدرسيا ببلدية عاصمة الولاية -

استيفاء جميع الإجراءات القانونية الخاصة بحماية جامع الجزائر -

الصحراء الغربية: تضامن دولي واسع مع المعتصمين واحتجاجاتهم المشروعة بالكركرات -

سوناطراك: الإعانات الممنوحة مؤخرا تعكس الالتزام المجتمعاتي للمجمع -

نقل الرئيس تبون الى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة -

مجلس الأمن الدولي يؤجل جلسته حول المينورسو إلى الجمعة -

تظاهرات في غزة للمطالبة بإنهاء الانقسام الداخلي ومواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية -

ذكرى بسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون من المحطات المنيرة في تاريخ الإعلام السمعي البصري الوطني -

المناجم الجزائرية قادرة على استحداث أزيد من 30 مادة أولية أساسية -

وزير الخارجية المجري: للجزائر دور كبير في استقرار الأوضاع في شمال إفريقيا -

وزير الخارجية المجري يتطلع لتقوية العلاقات الاقتصادية مع الجزائر -

رقابة تجارية: تسجيل ازيد من 77 الف مخالفة ما بين يناير و سبتمبر 2020 -

إبراهيم غالي يجدد التأكيد على أن مهمة المينورسو تظل تنظيم استفتاء تقريرالمصير -