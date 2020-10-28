فيلم "سينابس" يحصد جائزة أحسن إخراج في مهرجان الفيلم القصير بهولندا

وأوضح عبد الحليم حافظ زروقي مسير مؤسسة "سينما الشباب" أن الفيلم القصير الصامت " سينابس" للمخرج نور الدين زروقي قد فاز بهذه الجائزة مناصفة مع فيلم " إعدام ميت" للمخرج للمغربي محمد الهوري.
وأبرز ذات المصدر أن لجنة التحكيم للمهرجان أشادت بالمستوى الفني العالي والمحتوى الإنساني لفيلم "سينابس" الذي تدور قصته حول سلوكات متناقضة لركاب حافلة والناتجة عن عدم التواصل الإيجابي بينهم مما يؤدي إلى تكوين أفكار خاطئة عن بعضهم البعض.
وتعد هذه الجائزة الثانية التي يحرزها الفيلم بعد جائزة" النعامة الذهبية" في المسابقة الدولية الكبرى للمهرجان الدولي لنواكشوط (موريتانيا). كما شارك في عدة مهرجانات بموريتانيا والمغرب ومصر وسويسرا.