المولد النبوي: إطلاق القافلة الثقافية "المنارة"

الجزائر - أعطت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة،يوم الثلاثاء بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، إشارة انطلاق القافلة الثقافية "المنارة" التي ستجوب عدة مدن في البلاد في إطار برنامج الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وتقترح هذه القافلة التي نظمت في إطار "أسبوع النبي" للاحتفال بالمولد النبوي، برنامجا فكريا وثقافيا متنوعا من تنشيط مختلف الهيئات عبر العديد من ولايات الوطن.

وبهذه المناسبة، تم تنظيم حفل للمدائح الدينية بقصر الثقافة من طرف فرقة "أشواق" القادمة من بشار وفرقة العيساوة من قسنطينة التي قادها عزالدين بوشعلة.

ويتضمن برنامج هذا الأسبوع الذي يستمر إلى غاية 29 أكتوبر، ندوات علمية وأناشيد دينية وحفلات الأندلسي وإلقاءات شعرية ومسابقات للأطفال وغيرها وذلك في مختلف المديريات ودور الثقافة والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة.

وخصص المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطرزي برنامجا افتراضيا لإحياء هذه الذكرى يتضمن إقامة العديد من حفلات الأندلسي والإنشاد عبر قناته في اليوتيوب سينشطها كل من عباس ريغي وبهجة رحال وليلى بورصالي بالإضافة إلى فرقة "الكوثر" للإنشاد.

وأعد من جهته المركز الوطني للسينما والسمعي البصري سلسلة عروض أفلام وثائقية على صفحته في الفايسبوك من بينها "ركب سيدي الشيخ" لمحمد الشريف بقة و"دار الحديث، فضاء علم وعبادة" للسعيد عولمي.