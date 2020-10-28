قسنطينة : التأكيد على"الدور الحاسم" للمفكر مالك بن نبي في الإصلاح الإسلامي 

قسنطينة - أكد المشاركون اليوم الثلاثاء بقسنطينة في ندوة حول المفكر مالك بن نبي (1905-1973) على "الدور الحاسم" لهذا المفكر الجزائري في مجال الإصلاح الإسلامي.

و أكدت الطالبة بقسم الأدب العربي بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1) ميرم بوحفرة خلال هذا اللقاء الذي احتضنته المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "مصطفى نطور" في إطار إحياء فكر مالك بن نبي بأن "الفكرة الدينية في تأملات و أبحاث و كتابات هذا المفكر الجزائري كانت العنصر الأساسي في بناء المجتمع".

و أضافت السيدة بوحفرة بأن المفكر مالك بن نبي كان يقود و يوجه المجتمعات الإسلامية نحو "نهضة جديدة و كان له دور هام في نشر وعي جماعي يكرس الهوية و الثقافة الجزائرية في المجتمع إبان الحقبة الاستعمارية".

من جهتها، قالت الطالبة بالطور الثانوي دعاء عيشاوي " إن مالك بن نبي كان يبحث في مشاكل الحضارة بشكل عام و مشاكل العالم الإسلامي بشكل خاص و عمل على تقديم إجابات من شأنها أن تساهم في انطلاق المجتمعات الإسلامية نحو الحضارة".

و أكدت هذه الطالبة التي تدرس بثانوية الطاهر حراث بقسنطينة بأن مالك بن نبي كان يعلم "أنه كان يكتب لأجيال قادمة" و حجتها في ذلك أن "كتبه لا يزال يعاد طبعها في جميع أنحاء العالم و أن ندوات و ملتقيات لا تزال تخصص له".

للإشارة، فإن هذا النشاط الذي يندرج في إطار الندوة الوطنية الأولى حول "مالك بن نبي" من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري بمبادرة لوزارة الثقافة و الفنون تمثل فرصة لإحياء تراث هذا المفكر الذي ما تزال أعماله تساهم في إنارة العقول.

و أوضحت لوأج مديرة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية السيدة وافية درواز بأن هذا اللقاء الذي حمل عنوان "الاستماع إلى شاهد من القرن" قد جمع أساتذة و جامعيين و طلاب بالطور الثانوي لمناقشة فكر مالك بن نبي بهدف "إثراء معارف الشباب في هذا المجال و التشجيع على قراءة و مواصلة مسارات مفكري و علماء الجزائر و مساهمتهم في إنارة العقول عبر العالم".