الوزير الأول يفتتح الندوة الوطنية الأولى حول أعمال المفكر مالك بن نبي

الجزائر - أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد مرفوقا بوزيرة الثقافة و الفنون مليكة بن دودة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على افتتاح الندوة الوطنية الأولى حول اعمال المفكر مالك بن نبي بعنوان "في الاستماع إلى شاهد على القرن".

و قد افتتح هذا الحدث التكريمي الذي ينُظم يومي 27 و 28 أكتوبر في المكتبة الوطنية بالحامة، بزيارة الوزير الأول، إلى معرض يسلط الضوء على المسار الفكري لمالك بن نبي من خلال أعماله وكتاباته قبل أن يتم تسمية القاعة الحمراء بالمكتبة الوطنية باسم هذا المفكر الكبير.

و بعد تقديم الندوة من قبل المدير المركزي للكتاب والمطالعة العمومية إسماعيل يبرير، حضر الجمهور لعرض وثائقي قصير، يعطي نظرة حول فكر مالك بن نبي، ثم تسليط الضوء على شروط النهضة، و عالم الأشياء، و الناس والأفكار.

وقد أعرب الوزير الأول في كلمته عن أسفه أولا لأن فكر مالك بن نبي "ليس متضمنا في برامج مدارسنا وجامعاتنا كما هو الحال دائما لجميع كبار مفكري هذا العالم" مؤكدا انه اكتشف وجود "مفكر جزائري بارز" بفضل المفكرين الشرقيين في ذلك الوقت. اقرأ أيضا : تسليم الجوائز للفائزين في جائزة محمد ديب للأدب كما ذكر عبد العزيز جراد الحضور بأنه حينها" بدأ في البحث و الذي سمح له باكتشاف "الفكر العالمي وعبقرية هذا الشخص مضيفا معرفة مالك بن نبي للجغرافيا السياسية من خلال عملين عن "فكرة الكومنولث" و "الأفرو آسيوية". كما تطرق الوزير الأول الى رؤية مالك بن نبي للمستقبل حول "صدام الحضارات" و "نهاية التاريخ"، مؤكدا على ضرورة إدماج فكر مالك بن نبي في برامج مدارسنا و جامعاتنا.

و كانت للوزيرة مليكة بن دودة من قبل مداخلة أكدت خلالها بأن فكر مالك بن نبي بقي مهما بعد رحيله مضيفة أنه استطاع الوصول الى الجوهر لأنه طرح على نفسه أسئلة راديكالية ليزرع بذلك الشك بهدف فتح المجال أمام العلم.

و قد أكدت وزيرة الثقافة لدى تذكيرها بأن مالك بن نبي تكفل طيلة وجوده بمجتمعه, على التفتح الكبير للمفكر على عدة مجالات للتفكير من علوم و تاريخ و جغرافيا و اقتصاد مضيفة أنه يجب تدارك التقصير تجاه هذا الرجل العالمي.

و يرتقب تنظيم عدة ندوات خلال هذين اليومين حول مختلف المواضيع التي عالجها المفكر و المحلل من تنشيط باحثين أكادميين و جامعيين و مختصين في فكر مالك بن نبي .

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و تندرج الندوة الوطنية الأولى حول أعمال المفكر مالك بن نبي في اطار احياء تراث هذا المفكر الذي ترك ارثا معتبرا يساهم في اشعاع الفكر مع الاشارة الى أن هذه الندوات تنظم منذ امس الاثنين و الى غاية 31 من الشهر الجاري عبر كامل ولايات الوطن.

يذكر أن مالك بن نبي (1905-1973) هو أحد المفكرين البارزين في العالم الاسلامي خلال القرن ال20. و قد اختص هذا المفكر في مفاهيم "مشاكل الحضارة" و " قضايا الاستعمار" و " الثقافة" و " الفكر الاسلامي" و " شروط النهضة".

و بحوزة هذا المفكر حوالي ثلاثين كتابا باللغتين العربية و الفرنسية منها " ظاهرة القرآن" (1946) و " شروط النهضة" (1948) و " فكرة كومنولث اسل امي" (1958) و " مشكل الثقافة" (1959) و " مشكل الأفكار في العالم الاسلامي" (1970) . و تشكل أفكاره الى غاية اليوم محور دراسات في مختلف جامعات العالم.