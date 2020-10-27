وهران: التحضير لمسرحية استعراضية جديدة للأطفال

وهران - يجري حاليا التحضير بوهران لعرض مسرحي استعراضي جديد يحمل عنوان "هيا نمرح" موجه للصغار يتناول الألعاب الشعبية القديمة الخاصة بهذه الشريحة من المجتمع، حسبما استفيد يوم الثلاثاء لدى المخرج.

وسيؤدي هذا الإنتاج المسرحي الذي يعتبر أول تجربة سيخوضها الفنان سيدي محمد بلفاضل فرقة "طيور الأنس" التي تم استحداثها مؤخرا وهي تابعة لجمعية "كواليس" للمسرح بوهران، حسبما أبرزه لوأج المخرج بلفاضل الذي يعد مؤلف نص هذا العمل الموسيقي والغنائي والراقص.

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وتتناول المسرحية الألعاب الشعبية التقليدية التي كانت تمارس عند الذكور والإناث بوهران ومراحلها التاريخية إلى غاية ظهور الألعاب الإلكترونية، كما أضاف بلفاضل لافتا في ذات السياق "سنعمل من خلال هذا العرض التعريف للجيل الحالي بهذه الألعاب التي تتميز بالمتعة على غرار "الميديا" و"الحبل" و"بتشاك" و"قرد" وغيرها والتي كانت تستخدم فيها وسائل بسيطة وطبيعية".

كما يعتمد النص المسرحي الذي سيجسد فوق خشبة جرداء (بدون ديكور) في عرض هذه الألعاب على حركات الممثلين مع الاستعانة بالمهرجين وألعاب الخفة لخلق أجواء ترفيهية في وسط المتفرج الصغير الذي يحب هذا النوع من الأعمال المسرحية، كما أشار إليه ذات المصدر.

كما سيتمتع الأطفال من خلال العمل الاستعراضي بعروض من الرقصات الشعبية التقليدية المعروفة عبر مختلف مناطق الجزائر التي ستؤيدها الدمى المتحركة عن طريق الخيوط من انجاز فنان من سيدي بلعباس، وفق ذات المخرج.