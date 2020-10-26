Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نحو عشرة أفلام جزائرية تشارك في مهرجان الفيلم الفرنسي-العربي "نوازي لو سيك" بباريس

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 20:46     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات
نحو عشرة أفلام جزائرية تشارك في مهرجان الفيلم الفرنسي-العربي &quot;نوازي لو سيك&quot; بباريس

الجزائر - يشارك مخرجون جزائريون و فرانكو-جزائريون في الطبعة ال9 لمهرجان الفيلم الفرنسي-العربي "نوازي لو سيك" بباريس (فرنسا) المرتقب من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل, حسبما أعلنه المنظمون على الموقع الالكتروني للمهرجان.

و يشارك في هذا المهرجان ضمن 16 فيلما خياليا منها 6 لم يسبق عرضها و 11 وثائقيا "مناظر الخريف" للمخرج مرزاق علواش و"باركور" للمخرجة فاطمة الزهراء زعموم و"أبو ليلا" لأمين سيدي بومدين و"أحمر" لفريد بن تومي و"إبراهيم" لسمير قاسمي و"143 شارع الصحراء" لحسان فرحاني و"جزائرهم" للينا سوالم و"أخوات" ليمينة بن قيقي و"أ دي آن" للمخرجة مايوين لوبيسكو.

وتعالج الأفلام التي تمثل الجزائر العديد من المسائل الوجودية من منظور علاقات الشباب بآبائهم وبلدانهم وتحصلت على جوائز متنوعة في لقاءات الفن السابع حيث تروي قلق الشباب في بحثهم عن ذواتهم في مجتمع لم يخبرهم بكل شيء بعد.

ويقدم فيلم "مناظر الخريف" لمرزاق علواش قصة مثيرة سياسية واجتماعية عن الجزائر بينما يفضح فيلم "باركور" لفاطمة الزهراء زعموم في قالب فكاهي امتدادات المجتمع الجزائري. ويروي فيلم "أبو ليلا" لأمين سيدي بومدين غزوة لطفي وأحد أصدقاء طفولته اللذان يقطعان الصحراء بحثا عن الإرهابي الخطير "أبو ليلا".

ويعالج فيلم "أحمر" لفريد بن تومي و"إبراهيم" لسمير قاسمي العلاقات الصعبة بين الوالدين والأبناء في حين يطرح فيلم "أخوات" ليمينة بن قيقي أسئلة حول علاقة البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال في حين يروي فيلم "آ دي آن" لمايوين لوبيسكو علاقة جد جزائري بحفيدته.

في قسم الأفلام الوثائقية يقدم "143 شارع الصحراء" لحسان فرحاني فيلم-طريق عند مليكة في قلب الصحراء بينما يدعو فيلم "جزائرهم" للمخرجة لينة سوالم لجولة في بلدها الأصلي من خلال نظرة حنين لأجدادها.

و من بين الأفلام الحاضرة في هذا المهرجان الأعمال الثلاثة التونسية "الرجل الذي باع جلده" لكوثر بن هانية و"نورة تحلم" لهند بوجمعة و"ابن" لمهدي برصاوي وكذا الافلام المغربية "آدم" لمريام توزاني و"معجزة القديس المجهول" لعلاء الدين علجم.      كما يشارك كل من "تستحق حبا" لأبي بكر شوقي (مصر) و"غود مورنينغ" لبهيج هجيج (لبنان) و"9 أيام بالرقة" لأمجد أبو علالة (السودان).

و يذكر أن مهرجان الفيلم الفرنسي-العربي "نوازي لو سيك" تأسس في 2011 و يهدف إلى "مد جسور بين الثقافات من أجل تعزيز التفاهم والتعرف على الآخر وكذا تشجيع التبادل.

آخر تعديل على الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 20:54
كلـمات مفتـاحيــة :
نحو عشرة أفلام جزائرية تشارك في مهرجان الفيلم الفرنسي-العربي "نوازي لو سيك" بباريس
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 20:46     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.26

توقيع بروتوكول اتفاق يربط المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري بقنوات…

20.10.26

حميدو: الجزائر على موعد مع "تغيير جاد" يوم الفاتح نوفمبر المقبل

20.10.26

رزيق : ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.26

تعزيز الهوية الوطنية ودور المجتمع المدني في صلب مداخلات منشطي الحملة الاستفتائية

20.10.26

نحو عشرة أفلام جزائرية تشارك في مهرجان الفيلم الفرنسي-العربي "نوازي لو سيك" بباريس

20.10.26

مشروع التعديل الدستوري "متوازن" و "سيضمن الاستقرار السياسي للبلاد" (بعجي)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.24

واشنطن تفند أنباء حول "الاعتراف" بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية

20.10.22

الإطاحة بشبكة وطنية لتهريب السيارات

20.10.22

دخول مدرسي : احترام التدابير الوقائية و تحسين ظروف التمدرس في ولايات الوسط

20.10.22

صالون البناء والأشغال العمومية بقسنطينة: الطبعة الثالثة فرصة من أجل الترويج للمنتوج المحلي

20.10.22

الحملة الاستفتائية : تعزيز حرية التعبير والرأي و حرية الصحافة

20.10.25

القرض الشعبي الجزائري : إطلاق تسعة منتجات للصيرفة الإسلامية