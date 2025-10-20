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بيع بالتخفيض و جمع كتب تبرعات لبعث سوق الكتاب في ظل انتشار وباء كوفيد-19

  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 20:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 1 مرات
بيع بالتخفيض و جمع كتب تبرعات لبعث سوق الكتاب في ظل انتشار وباء كوفيد-19

الجزائر- أطلق ناشرون وأصحاب مكتبات عمليات بيع بالتخفيض وجمع كتب تبرعات خلال هذا الأسبوع تحسبا لإلغاء الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا) وفي إطار دعم قطاع الكتاب.

في هذا الإطار أطلقت دار النشر البرزخ أمس السبت عمليات بيع بالتخفيض على مؤلفاتها وهي مبادرة انضمت اليها العديد من المكتبات بالجزائر العاصمة ووهران والبليدة وتيزي وزو ومعسكر و قسنطينة, حسبما علم لدى الناشر.

كما استجابت الجمعيتان "الأفق الجميل" و "القارئ الصغير" من مدينة وهران لهذه المبادرة التي ستستمر إلى غاية 31 أكتوبر.

وبدورها تعلن المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر والاشهار عن تخفيضات في أسعار منشوراتها الصادرة في شهر نوفمبر.

وتخص هذه العملية المنظمة استثنائيا بمكتبة "شايب دزاير" بالجزائر العاصمة كتب التاريخ وكتب طاولة القهوة التي يصدرها الناشر.

ويقترح بعض الناشرون والكتاب الذين تحملوا مصاريف نشر كتبهم عمليات بيع الكترونية مع خدمة التوصيل إلى المنزل عبر مصالح البريد أو الأرضيات المستعملة في عملية البيع.

ويجري من جهة أخرى تنظيم مبادرات مماثلة تعنى بالكتاب عبر نوادي القراءة والجمعيات المنظمة لفعاليات الكتاب والقراءة, فضلا عن جمع تبرعات الكتب.

ويعتبر أصحاب هذه المبادرات أن عمليات البيع هاته بمثابة "نشاط صغير محلي بحت جاء ليحل محل الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا) الذي ينظم عادة في هذه الفترة" و طريقة "لدعم, كلّ حسب قدراته, قطاع الكتاب الذي يعاني كثيرا في هذه الفترة الاستثنائية".

كانت وزيرة الثقافة والفنون قد أعلنت في أغسطس المنصرم عن تنظيم نسخة افتراضية للطبعة الخامسة والعشرون للصالون الدولي للكتاب بالجزائر, المُنظم عادة نهاية شهر أكتوبر "بالنظر إلى تعذر تنظيم هذا الحدث الذي يستقطب أكثر من مليون زائر سنويا في هذا الظرف الصحي الاستثنائي المترتب عن جائحة كوفيد-19" مشيرة إلى "اتخاذ إجراءات خاصة للحفاظ على صناعة الكتاب و بعثها في هذا الظرف الاستثنائي".

آخر تعديل على الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 20:08
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بيع بالتخفيض و جمع كتب تبرعات لبعث سوق الكتاب في ظل انتشار وباء كوفيد-19
  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 20:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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