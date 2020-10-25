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وزارة الثقافة والفنون تحتفل بالمولد النبوي (أسبوع النبي)

  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 17:16     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
وزارة الثقافة والفنون تحتفل بالمولد النبوي (أسبوع النبي)

الجزائر - تحتفل وزارة الثقافة والفنون بالمولد النبوي الشريف (أسبوع النبي) من 26 إلى 29 أكتوبر ببرنامج فكري وثقافي متنوع ستحييه مختلف الهيئات التابعة لها عبر الولايات, حسب بيان للوزارة.

وتحت شعار "مشكاة الأنوار في سيرة سيد الأخيار" خصصت الوزارة عبر كافة مديرياتها ودور ثقافتها ومؤسساتها عبر الولايات ندوات علمية ومدائح دينية وحفلات أندلسي وإلقاءات شعرية ومسابقات للأطفال وغيرها.

وخصص المسرح الوطني الجزائري بالعاصمة برنامجا افتراضيا لإحياء هذه الذكرى يتضمن إقامة العديد من حفلات الأندلسي والإنشاد عبر قناته في اليوتيوب سينشطها كل من عباس ريغي وبهجة رحال وليلى بورصالي بالإضافة إلى فرقة "الكوثر" للإنشاد.

كما برمج محاضرات حول "توظيف المسرح للمواضيع الدينية" و"توظيف التراث في العملية المسرحية" بالإضافة إلى موضوع "المسرح أداة لتحرير النفس".

وأعد من جهته المركز الوطني للسينما والسمعي البصري سلسلة عروض أفلام وثائقية على صفحته في الفايسبوك من بينها "ركب سيدي الشيخ" لمحمد الشريف بقة و"دار الحديث، فضاء علم وعبادة" للسعيد عولمي.

ستكون دور الثقافة عبر الولايات حاضرة أيضا كدار الثقافة للبيض التي برمجت مدائح دينية وقصائد شعرية وعروض فلكلورية ومقتطفات من السيرة النبوية ودار الثقافة لقالمة التي ستعرف تنظيم ندوة علمية حول سيرة الرسول وأمسية شعرية صوفية وحفل فني في العيساوة بالإضافة إلى مسابقة للصغار.

وأما مديرية الثقافة والفنون لولاية سطيف فقد خصصت حفل إنشادي وقراءات شعرية صوفية وندوة علمية حول سيرة الرسول ومسابقة للأطفال حولها.

و تشارك أيضا بعض مكتبات المطالعة العمومية عبر الولايات في إحياء هذه المناسبة على غرار المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ببسكرة التي برمجت محاضرات افتراضية ومسابقة للأطفال.

آخر تعديل على الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 17:32
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وزارة الثقافة والفنون تحتفل بالمولد النبوي (أسبوع النبي)
  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 17:16     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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