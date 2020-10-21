Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إعلان أسماء الفائزين بجائزة محمد ديب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 11:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
إعلان أسماء الفائزين بجائزة محمد ديب

الجزائر - أعلنت مؤسسة "الدار الكبيرة" مساء يوم الثلاثاء عن قائمة المتوجين بجائزة محمد ديب الأدبية في دورتها السابعة لعام 2020, حسب ما جاء في صفحة الجائزة على الفايسبوك.

وفازت بالجائزة في اللغة العربية رواية "لنرقص الترانتيلا ثم نموت" (دار "الماهر") لعبد المنعم بن السايح وفي الأمازيغية "كاويتو" ("القصبة" للنشر) لمراد زيمو وأما في الفرنسية فقد تحصلت عليها "بادي رايتن، موت وحياة كريم فطيمي، كاتب (1968- 2014)" (البرزخ) لمصطفى بن فوضيل.

وتم إعلان النتائج عبر فايسبوك الجائزة من طرف الأكاديمي والناقد محمد ساري رئيس لجنة التحكيم.

اقرأ أيضا :  تلمسان: إنطلاق الأيام السينمائية للغات محمد ديب

وكانت الطبعة السابقة للجائزة -التي جرت في 2018- قد عرفت تتويج "مولى الحيرة" في اللغة العربية لاسماعيليبريرو"انزا" في الأمازيغية لسامي مسعودان و"لاديفات" (الهزيمة) في الفرنسية لمحمد سعدون.

وتهدف جائزة محمد ديب -التي تنظمها مؤسسة "الدار الكبيرة" بتلمسان- لتشجيع الإبداع الأدبي لدى الشباب في اللغات الثلاث العربية والأمازيغية والفرنسية, وفقا للمنظمين.

آخر تعديل على الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 11:59
كلـمات مفتـاحيــة :
إعلان أسماء الفائزين بجائزة محمد ديب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 11:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.21

الرئيس تبون يعزي مستشاره عبد الحفيظ علاهم إثر وفاة شقيقه

20.10.21

التأكيد على ضرورة تعميم استعمال الألواح الإلكترونية في المؤسسات التربوية

20.10.21

المسيلة : الشروع في إنجاز عدة مشاريع تربوية لتخفيف الضغط على مؤسسات القطاع

20.10.21

الجزائر العاصمة : ارتياح للاحترام التام للبروتوكول الصحي في أول يوم من الدخول المدرسي

20.10.21

وزارة التربية: الدخول المدرسي لأقسام التربية التحضيرية سيكون في 15 نوفمبر المقبل

20.10.21

بن بوزيد يستعرض مع الوزير المنتدب لاصلاح المستشفيات سبل استئناف نشاطات وكالة زرع الأعضاء

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.19

مشروع تعديل الدستور يهدف لتجسيد رسالة الشهداء و إرساء دولة العدل والقانون

20.10.20

الحملة الاستفتائية : التعديل الدستوري ضمانة لحق المواطن في العيش الكريم وحماية لحرياته…

20.10.20

الحملة الاستفتائية : التصويت لصالح التعديل الدستوري سيسمح ب"ازدهار الطاقات"

20.10.19

الجلفة :توزيع 40 حافلة للنقل المدرسي لفائدة مناطق الظل 

20.10.20

غرداية/صناعة تقليدية : "ركود" الزربية التقليدية بسبب تراجع التسويق

20.10.19

مشروع قانون المالية 2021: تخصيص أكثر من 50 مليار دج لمناطق الظل