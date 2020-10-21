إعلان أسماء الفائزين بجائزة محمد ديب

الجزائر - أعلنت مؤسسة "الدار الكبيرة" مساء يوم الثلاثاء عن قائمة المتوجين بجائزة محمد ديب الأدبية في دورتها السابعة لعام 2020, حسب ما جاء في صفحة الجائزة على الفايسبوك.

وفازت بالجائزة في اللغة العربية رواية "لنرقص الترانتيلا ثم نموت" (دار "الماهر") لعبد المنعم بن السايح وفي الأمازيغية "كاويتو" ("القصبة" للنشر) لمراد زيمو وأما في الفرنسية فقد تحصلت عليها "بادي رايتن، موت وحياة كريم فطيمي، كاتب (1968- 2014)" (البرزخ) لمصطفى بن فوضيل.

وتم إعلان النتائج عبر فايسبوك الجائزة من طرف الأكاديمي والناقد محمد ساري رئيس لجنة التحكيم.

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وكانت الطبعة السابقة للجائزة -التي جرت في 2018- قد عرفت تتويج "مولى الحيرة" في اللغة العربية لاسماعيليبريرو"انزا" في الأمازيغية لسامي مسعودان و"لاديفات" (الهزيمة) في الفرنسية لمحمد سعدون.

وتهدف جائزة محمد ديب -التي تنظمها مؤسسة "الدار الكبيرة" بتلمسان- لتشجيع الإبداع الأدبي لدى الشباب في اللغات الثلاث العربية والأمازيغية والفرنسية, وفقا للمنظمين.