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مشروع قانون المالية 2021: مقترح لغلق ثلاث حسابات تخصيص خاصة بقطاع الثقافة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 09:04     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرات
مشروع قانون المالية 2021: مقترح لغلق ثلاث حسابات تخصيص خاصة بقطاع الثقافة

الجزائر- يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي تم عرضه, يوم الاثنين, أمام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني, غلق ثلاث حسابات تخصيص خاصة بقطاع الثقافة.

ويتعلق الأمر حسب المادة 166 من مشروع القانون, بالصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وصندوق التراث الثقافي والصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015.

و سيستمر العمل بهذه الحسابات الى غاية وضع الاجراء الميزانياتي المناسب الذي سيتم الانتهاء منه الى أجل لا يتعدى تاريخ 31 ديسمبر 2021", حسبما ورد في النص.

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و علاوة على حسابات التخصيص الخاص الثلاث, يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 غلق 38 حساب تخصيص خاص وذلك في اطار اعاد تأهيل مبادئ الميزانية العمومية.

ووفقا لعرض حول المشروع لوزير المالية ايمن بن عبد الرحمان, قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, فان هذا الإجراء يرمي الى "تحسين حوكمة المالية العمومية وإضفاء الشفافية عليها من خلال إعادة تأهيل مبادئ الموازنة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 09:43
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مشروع قانون المالية 2021: مقترح لغلق ثلاث حسابات تخصيص خاصة بقطاع الثقافة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 09:04     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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