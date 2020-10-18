إفتتاح الموسم الثقافي بتيسمسيلت : تنظيم عدة أنشطة فكرية وفنية

تيسمسيلت ـ تحتضن المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "الدكتور يحيى بوعزيز" لتيسمسيلت ابتداء من يوم الأحد عدة أنشطة فكرية وفنية وثقافية بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي 2020ـ2021 بهذه المؤسسة الثقافية.

وتميز اليوم الأول من هذه الأنشطة التي تزامنت مع إحياء اليوم الوطني للهجرة بإقامة معارض للصور والكتب التاريخية التي تبرز الممارسات القمعية الوحشية للشرطة الفرنسية في حق الجزائريين العزل يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس(فرنسا).

كما يتم عرض أيضا كتب أدبية وفنية ومجموعة من اللوحات الزيتية لفنانين من الولاية على غرار داني رضا وعبد اللاوي نسرين وخلباز محمد إلى جانب عرض عدد من الرسومات الخاصة بالأطفال المنخرطين بذات المكتبة.

ويشمل برنامج هذه التظاهرة التي تدوم عشرة أيام كذلك إلقاءات شعرية تحت شعار "ساعة مع الشعر" من أداء عدد من شعراء القصيدة الفصيحة بالولاية منهم عبد القادر ميكارية وتقديم مداخلة حول رواية "ربيع جميل" للكاتب الشاب حمزة داني وفق المنظمين.

وبرمجت بالمناسبة ندوات فكرية من تنشيط أدباء ومختصين وأساتذة بجامعة تيسمسيلت فضلا على إطلاق مسابقتين حول أحسن رسم وأحسن شاعر صغير موجهة للأطفال.

وتأتي هذه التظاهرة بهدف إعادة بعث الأنشطة الثقافية والفكرية بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "الدكتور يحيى بوعزيز" لتيسمسيلت وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر من تجميدها جراء تدبير الوقاية من فيروس كورونا إلى جانب الاحتفال بالافتتاح الرسمي للموسم الثقافي بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية والملحقات التابعة لها .