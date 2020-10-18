Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

معرض افتراضي حول الجوانب التصويرية للدفاعات الجزائرية إبان العهد العثماني

  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 08:47     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات
معرض افتراضي حول الجوانب التصويرية للدفاعات الجزائرية إبان العهد العثماني

الجزائر - ينظم قصر رياس البحر عبر قناته الرسمية في اليوتيوب معرضا افتراضيا حول الجوانب التصويرية للدفاعات الجزائرية إبان العهد العثماني (من القرن السادس عشر وإلى القرن التاسع عشر) يضم العديد من الأعمال التشكيلية التي تخلد أحداث ومشاهير تلك الفترة.

ويضم هذا المعرض مختارات من المتحف العمومي الوطني للفنون الجميلة عبارة عن لوحات بالأبيض والأسود وأخرى ملونة لأسوار وقلاع وأبراج وتحصينات عسكرية من مدن ساحلية كان لها تاريخ كبير في العهد العثماني كالجزائر العاصمة وجيجل والقالة ومستغانم ووهران.

كما يسلط الضوء على هيئات وأزياء شخصيات تلك الفترة كأميرالات البحرية والانكشاريين والناس العاديين بالإضافة إلى الأسلحة التي كانوا يستعملونها آنذاك كالمدفعيات والقنابل والقذائف والسيوف والبنادق وكذا مخططات لبواخر حربية جزائرية.

ويحتوي المعرض أيضا لوحات حول معارك حربية ميزت ذاك العهد كقصف مدينة الجزائر من طرف الأسطول الفرنسي عام 1683 وقصفها أيضا من طرف الأسطول الإنجليزي عامي 1816 و1824 حيث كانت المدينة آنذاك مطمع جميع القوى الغربية لثرائها وعظمتها.

اقرأ أيضا :  المعرض الدولي للفن التشكيلي بخنشلة: لوحات لفنانين يمثلون 23 دولة في حفل الافتتاح 

ومن هذه الأعمال أيضا صور حول جيش باي قسنطينة وكذا حصار مدينة الجزائر والاستيلاء عليها عام 1830 والاستيلاء على قسنطينة عام 1837 بالإضافة إلى الاحتفاليات التي كانت تقام آنذاك ابتهاجا بعودة رياس البحر من حملاتهم وحروبهم ضد الأوروبيين وبورتريهات للداي حسين آخر دايات الجزائر وأحمد باي آخر بايات قسنطينة.

وقدم العرض بأسلوب فني متقن يسمح للمشاهدين بالحصول على متعة بصرية وحسية وعيش تلك الفترة من التاريخ الجزائري التي تميزت بالعظمة وصنعت مجد العديد من المدن الجزائرية وخصوصا الساحلية منها.

آخر تعديل على الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 10:20
كلـمات مفتـاحيــة :
معرض افتراضي حول الجوانب التصويرية للدفاعات الجزائرية إبان العهد العثماني
  أدرج يـوم : الأحد, 18 تشرين1/أكتوير 2020 08:47     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.18

تغطية مناطق الظل في مجال التنمية "معتبرة جدا"

20.10.18

مشروع تعديل الدستور "أرضية أساسية لبناء دولة عصرية ومستقرة"

20.10.18

مشروع تعديل الدستور "أرضية أساسية لبناء دولة عصرية ومستقرة"

20.10.18

كوفيد-19: الاجراءات الصحية الاستعجالية التي اتخذتها الجزائر تبين أنها فعالة

20.10.18

" مسارات الجزائر-افريقيا "متحف خاص يحتفي بالذاكرة و التراث الإفريقي

20.10.18

مشروع تعديل الدستور "جاء للتحصين النهائي لمسألة الهوية"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.14

اجتماع الحكومة : دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

20.10.15

المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

20.10.15

الموافقة على وضع بساط بالعشب الاصطناعي من الجيل الخامس بملعب أول نوفمبر

20.10.17

تقرير غوتيريش حول الصحراء الغربية لا يتوافق مع نص وروح التسوية الاممية-الافريقية

20.10.12

جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف: تنصيب أعضاء لجنة التحكيم

20.10.15

انفجار أنبوب الغاز بالبيض: إيداع 8 أشخاص الحبس ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية