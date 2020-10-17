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امكانية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي غير المستغلة وإسناد تسييرها إلى وزارة الثقافة

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 18:58     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرات
امكانية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي غير المستغلة وإسناد تسييرها إلى وزارة الثقافة

الجزائر- يشير مشروع قانون المالية 2021 الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني إلى انه يمكن إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي غير المستغلة او المحولة عن نشاطها ضمن الاملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة.

وجاء في مشروع القانون "بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي، يمكن إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي المتنازل عنها لفائدة البلديات تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 80-12 المؤرخ 30 ديسمبر سنة 1980،المتضمن قانون المالية لسنة 1981، غير المستغلة أو المحولة عن نشاطها ضمن الأملاك الخاصة للدولة و إسناد تسييرها لوزارة الثقافة".

كما نصت المادة 110 "تقدم الدولة مساهمة مالية لفائدة البلديات المعنية بتحويل قاعات العرض السينمائي".

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أما المادة 88 من قانون المالية لسنة 1981 فنصت على أنه " يتنازل مجانا عن قاعات العروض السنيمائية لصالح البلديات التي توجد بها".

للتذكير تحصي وزارة الثقافة والفنون حاليا تحت وصايتها 81 قاعة سينما منهم 25 قاعة مستغلة في حين تسير البلديات أكثر من 251 قاعة معظمها غير مستغلة ومهملة أو محولة عن نشاطها.

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امكانية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي غير المستغلة وإسناد تسييرها إلى وزارة الثقافة
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 18:58     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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