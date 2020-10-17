امكانية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي غير المستغلة وإسناد تسييرها إلى وزارة الثقافة

وجاء في مشروع القانون "بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي، يمكن إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي المتنازل عنها لفائدة البلديات تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 80-12 المؤرخ 30 ديسمبر سنة 1980،المتضمن قانون المالية لسنة 1981، غير المستغلة أو المحولة عن نشاطها ضمن الأملاك الخاصة للدولة و إسناد تسييرها لوزارة الثقافة".
كما نصت المادة 110 "تقدم الدولة مساهمة مالية لفائدة البلديات المعنية بتحويل قاعات العرض السينمائي".
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أما المادة 88 من قانون المالية لسنة 1981 فنصت على أنه " يتنازل مجانا عن قاعات العروض السنيمائية لصالح البلديات التي توجد بها".
للتذكير تحصي وزارة الثقافة والفنون حاليا تحت وصايتها 81 قاعة سينما منهم 25 قاعة مستغلة في حين تسير البلديات أكثر من 251 قاعة معظمها غير مستغلة ومهملة أو محولة عن نشاطها.